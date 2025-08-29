ENTRETENIMENTO

AXÓMI assina identidade visual do espetáculo “Irê Ewá A Caixa de Brinquedos”

Marca está entre as que desfilarão no Afro Fashion Day 2025, evento do jornal CORREIO que celebra a moda e a cultura negra em Salvador

G Gabriela Araújo

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:05

Espetáculo "Irê Ewá A Caixa de Brinquedos" Crédito: Lucas Rocha

A marca de moda baiana AXÓMI, reconhecida pela estética oversized, uso de patchwork e reutilização de fardamentos, é a responsável pela assinatura da identidade visual do espetáculo “Irê Ewá A Caixa de Brinquedos”. A produção chega aos palcos do Centro Cultural Sesi Casa Branca, no bairro de Castelo Branco, em Salvador, neste final de semana, trazendo poesia, música e imaginação em uma montagem que promete encantar crianças e adultos.

Toda a história do espetáculo infantojuvenil se passa dentro de um quarto cheio de brinquedos esquecidos e quebrados que, ao ganharem vida, revelam memórias, afetos e a força da ancestralidade. A cenografia da produção foi construída de forma colaborativa e sustentável, com peças reaproveitadas e tecidos descontruídos, uma parceria entre o coletivo Focus Arte Social e Sustentável e a AXÓMI, que está entre as marcas que desfilarão no Afro Fashion Day 2025.

Em entrevista ao CORREIO, Jonas Bueno, criador da AXÓMI, destacou que essa colaboração contribuiu para uma construção que dialoga com o respeito ao meio ambiente como caminho para a moda. Para ele, trata-se de uma identidade visual que não apenas veste corpos ou ocupa o palco, mas também ressignifica histórias e projeta futuros possíveis.

"Partes da cenografia foram pensadas como expansões dos figurinos, utilizando retalhos, tecidos reaproveitados e estruturas de patchwork que funcionam tanto como cenário quanto como adereços manipuláveis. Assim, o espaço cênico se transforma junto com os personagens, reforçando a ideia de que a moda e a cena são indissociáveis. O resultado é um espetáculo em que moda, arte e resistência caminham lado a lado, transformando materiais descartados em símbolos de vida e criando uma estética própria, enraizada na identidade da AXÓMI e da Focus Arte Social e Sustentável", explicou.

Os ingressos para o espetáculo, que começa a partir das 16h, serão vendidos na bilheteria do centro cultural e custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

SERVIÇO

"Irê Ewá A Caixa de Brinquedos”

Quando: 30 e 31 de agosto, a partir das 16h

Onde: Centro Cultural SESI Casa Branca, Av. Caminho de Areia, 1454 - Caminho de Areia, Salvador, Bahia, 40440-360

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)