Com performance de Áurea Semiseria, will Bank traz debate sobre dismorfia financeira para a passarela mais preta do Brasil

A MC Áurea Semiseria foi uma das principais atrações do evento. Crédito: afd2023

Durante a tarde de desfile do Afro Fashion Day, no último sábado (25), um termo desconhecido para muitas pessoas ressoou pela voz da MC Áurea Semiseria: dismorfia financeira. A nomenclatura, que remete a uma distorção da percepção em relação ao dinheiro e os impactos emocionais que isso tem em nossa vida, foi objeto de um estudo realizado pelo will Bank, parceiro do Jornal CORREIO no evento.



A constatação de que 80% das mulheres pretas e pardas da classe DE relatam dificuldades financeiras para fechar o mês, enquanto 60% dos homens brancos da classe AB1 conseguem comprar tudo que querem – e destes, 30% ainda poupam para o futuro, estampou também o look da MC Áurea, criado pelo estilista, artista plástico e curador de moda do Afro Fashion Day, Fagner Bispo. Os dados do tema ainda serviram como base para um rap inédito da MC, criado para uma apresentação especial durante o desfile.

Para a head de relações com a sociedade do will Bank, Ana Coelho, apoiar e participar ativamente do Afro Fashion Day é fundamental para alcançar mais pessoas, ampliando o debate sobre a relação da população com as finanças em um evento onde a missão social está no DNA. “No will a gente acredita que o crédito é um direito humano, então quando a gente faz essapesquisa para mostrar os impactos emocionais da relação que os brasileiros têm com o dinheiro, queremos mostrar para todos e todas que podem ser protagonistas da vida financeira”, disse.

“Ao vir para um espaço como esse, na Bahia, onde está a maioria dos nossos clientes, para discutir moda e comportamento em um mês tão importante, colocamos informação na passarela e incentivamos as pessoas a conversarem sobre dinheiro, para que isso deixe de ser um tabu”, completou.

LOOK

O look criado por Fagner foi composto por um macacão amarelo e um longo quimono. Nas costas da segunda peça foram escritos a mão dados do estudo do will Bank em meio à letra do rap criado por Áurea exclusivamente para o evento, em especial, o refrão que trazia a impactante expressão de ordem: então respeita as preta correria.

“Entre as frases que chamam mais atenção está a que diz que os negros têm menos acesso ao crédito. Trazer esse debate sobre questões sociais sempre foi uma premissa do AFD, democratizando a moda através de corpos diferentes, marcas que não estão sob os holofotes e visibilizando questões importantes”, declarou Bispo.

Nas costas da peça foram escritos a mão dados do estudo do will Bank em meio à letra do rap criado por Áurea . Crédito: Lucas Assis

A MC exaltou a iniciativa e elogiou o figurino. “De início, fiquei um pouco retraída pois nunca desfilei, apesar de sempre ter tido esse sonho, mas quando Fagner me apresentou o croqui, eu soube que ia me sentir confortável e depois que vi pronto, fiquei maravilhada, pois amarelo é uma cor que amo”, afirmou. “E o propósito de ampliar o debate sobre a dismorfia financeira, com o estudo do will Bank, é uma iniciativa excepcional, pois eu lido com a moda como um ato político, um ato de resistência”, destacou.

Confira a letra da música:

DISMORFIA FINANCEIRA WILL BANK -MC ÁUREA

7 a cada 10 dizem não se sentem bem

68 de 100 mostram o que na verdade não tem

Não tô aqui pra julgar quando a mente não tá bem

O dinheiro é seu, cê faz o que quiser, meu bem

Somos reis e rainhas nessa selva de pedra

Um abraço, copo d'água, já te disse, não se nega

Posso te mostrar gráficos e vários números

Quando o mês fecha é só você, então são só números

Consciência financeira é um direito nosso

Essa dismorfia financeira não é páreo para os nossos

Informação, noção e inclusão te mostram

Quando a coisa aperta e não dá pra gritar o próximo

Então respeita as preta correria

Que trabalha noite e dia pra criar sua cria

Se a conta não bate, corre atrás e não desiste

Mostra pra eles que com nosso povo não se brinca (2x)

[leitura de dados]

7 em cada 10 pessoas não usam palavras positivas para descrever a sua vida financeira

90% dos brasileiros não conseguem comprar o que precisam e não contam com reservas para planos futuros

9,6% das pessoas pretas sentem tristeza ao lidar com dinheiro. Em contraste, 17% dos brancos sentem gratidão

Lembra de quando queria e o que tem agora

Tudo o que cê ganha é suado e não esmola

Todo o perrengue que se passou não é em vão

Cada dia é uma luta pra sua evolução

Grana não trás felicidade, mas manda buscar

Quando o mês aperta, faz o corre pra se virar

De grão em grão a galinha enche o papo

Nosso corre é sagrado, não vou voltar para o passado

Então respeita as preta correria

Que trabalha noite e dia pra criar sua cria

Se a conta não bate, corre atrás e não desiste

Mostra pra eles que com nosso povo não se brinca (2x)