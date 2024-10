ESPECIAL DE 10 EDIÇÕES

Correio lança série de 16 mini-docs sobre os sucessos do Afro Fashion Day

Vídeos contam a história no afro e trajetória seis marcas e oito modelos baianos

Luiza Gonçalves

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 05:00

Correio lança série de 16 mini-docs sobre os sucessos do Afro Fashion Day Crédito: CORREIO/Gabriel Cerqueira

Calendarizado como um dos principais eventos de moda negra do Brasil, o Afro Fashion Day começou sua história em 2014, num momento em que a visibilidade de criadores e modelos negros começava aos poucos a ganhar mais espaço, tendo na estetica um instrumento de empoderamento. Um projeto que se expandiu e hoje chega a sua 10ª edição revelando talentos que ganharam a passarelas mundo afora e fortalecendo o trabalho de designers baianos.

São anos de trabalho em prol da afrodiversidade, protagonismo negro, visibilidade, economia circular, identidade e pertencimento. Para celebrar essa história, o jornal CORREIO lança na manhã desta quinta-feira (23), no canal do youtube Correio 24h, uma série de 14 mini-docs sobre os sucessos do Afro Fashion Day com modelos e marcas que já integraram os desfiles.

Nos vídeos dos criadores de moda, estilistas baianos que integram o AFD desde a primeira edição relembram sua trajetória em looks no projeto, além de refletir sobre o crescimento de suas marcas desde 2014. Os seis nomes detalham ainda as principais mudanças, dos designs até a recepção do público, os desafios e a evolução do cenário da moda negra na Bahia.

Estreando na passarela do Afro, jovens negros que muitas vezes não pensavam em ter a moda como uma profissão, agora protagonizam campanhas para grandes marcas e desfilam por Paris, Londres, Seoul e Dubai. Mais de 500 modelos já desfilaram no Afo Fashion Day e muitos deles seguiram a carreira de modelo profissional. Conheceremos a trajetória de oito deles nos mini-docs, como suas vidas foram transformadas após AFD e para onde a moda os levou nos anos que seguiram.

Realização

Os mini-docs tem idealização e realização pela equipe de mídias do jornal CORREIO . A partir de agosto, foi realizada uma etapa de pesquisa, levantando dados no acervo físico e digital do veículo para mapear os modelos e marcas que participaram de todas as edições desde 2014. Nesse momento, também foram recuperadas matérias dos anos anteriores para entender o impacto do projeto a cada ano e suas mudanças.

Levantados os dados iniciais, e após pesquisa no perfil das redes sociais de todos os nomes encontrados e do histórico de atuação dos criadores, foram selecionadas as marcas e modelos que participaram dos vídeos. Na sequência, foram pensadas as primeiras referências audiovisuais para o formato dos vídeos e gravadas as entrevistas, com as marcas presencialmente e com modelos virtualmente. Finalizando, houve o processo de edição, pós produção e a redação de textos e legenda para acompanhar os vídeos.

Serão lançados dois episódios diariamente até 30/10, marcando a contagem regressiva para a edição deste ano, que será no dia 01 de novembro, pela primeira vez na Praça do Campo Grande. O desfile, que traz como tema Música – Resgatando Raízes e Elevando Vozes: a Música que Ecoa Histórias e Inspira o Futuro, será dividido em três blocos: Ancestral, Festivo e Contemporâneo. A entrada é gratuita, com programação a partir das 11h, com a Feira da Sé, oficinas e atrações musicais. O desfile está previsto para às 19h.

Confira a lista completa dos vídeos e quem são os participantes:

24/10

Katuka Africanidades

Santii

25/10

By Aninha

Gabriel Pitta

26/10

Mônica Anjos

Alan Macedo

27/10

N Black

Sophia Laura

28/10

Madá Negrif

Ivana Pires

29/10

Soudam

Katarine Kardoso

30/10

Raissa Santos

Ziggy Moa

31/11

Trajetória em Looks das marcas

Dicas de moda dos modelos

Expediente - Mini docs Afro Fashion Day:

Editor de Mídia e Estratégia Digital: Jorge Gauthier

Estagiária de cultura: Luiza Gonçalves

Equipe de mídias: Eduardo Bastos, Arthur Leal e Gabriel Cerqueira