AFRO FASHION DAY

Destaque na Dubai Fashion Week, modelo de São Marcos iniciou a carreira na passarela do AFD

Katarine Cardoso é modelo internacional e já realizou trabalhos na Espanha, China e Reino Unido

Luiza Gonçalves

Publicado em 29 de outubro de 2024 às 11:00

Destaque na Dubai Fashion Week, modelo de São Marcos iniciou a carreira na passarela do AFD Crédito: CORREIO/Gabriel Cerqueira

Katarine Cardoso, 22 anos, nasceu e cresceu em Salvador, Bahia, entre os bairros de São Marcos, Pau da Lima e Cajazeiras. Atualmente, reside em Milão e atua como modelo internacional há cerca de dois anos. Antes de ingressar na moda, Katarine dividia seu tempo entre estudos e trabalho, mas foi através do projeto Jovens Periféricos que começou a se interessar por esse universo, ouvindo de amigos e conhecidos que tinha perfil para as passarelas. A partir dessa experiência, ela participou de concursos como o Miss Bahia e o Beleza Black, familiarizando-se com o mundo da moda e descobriu o Afro Fashion Day (AFD), evento que a introduziu ao cenário profissional. “Foi quando minha carreira de modelo realmente começou”, relembra Katarine.

Sua primeira participação no Afro Fashion Day foi na edição de 2020, quando tinha 18 anos, marcando um ponto de virada em sua trajetória. Apesar das inseguranças e incertezas, ela foi selecionada, um momento que descreve como mágico, compartilhado com amigos, família e profissionais da moda. “Quando fui escolhida, fiquei tão, tão feliz. E também incrédula, acho que minha ficha só caiu quando vi o desfile na televisão. Chamei minha família e todos os meus amigos para assistir juntos. Na produção, conheci tantas pessoas legais, foi um sonho que vivi naquele momento. Depois do Afro, eu falei: ‘Eu quero isso para minha vida’”, recorda.

Veja o mini-doc completo sobre Katarine Cardoso:

No ano seguinte, Katarine integraria mais uma vez o casting do desfile e, dessa vez, também da campanha da edição. “Foi um dos melhores trabalhos que já fiz na minha vida. Tenho muito carinho por ele. Até hoje, quando vou para algum país novo e me perguntam sobre meu trabalho, mostro as fotos e vídeos do Afro Fashion Day”, revela. Após o AFD, sua carreira ganhou impulso, levando-a a participar de campanhas para marcas como Jefferson Vila Nova e recebendo o convite de uma agência internacional, o que lhe proporcionou sua primeira temporada no exterior, na Coreia do Sul. “Foi a realização de um sonho, porque, para as pessoas que vêm de onde eu venho, eu sei o quanto é difícil conseguir uma oportunidade de viajar internacionalmente”, afirma Katarine.

Atualmente em Milão, a modelo já participou de campanhas e desfiles em Barcelona, Xangai, Shenzhen, Istambul, Dubai, Egito e Londres. Katarine trabalhou para marcas como Louis Vuitton, Gloria Jeans e Basquiat Brooklyn, e desfilou nas Fashion Weeks de Xangai e Dubai. Em cada país, enfrentou desafios culturais e profissionais, desde a adaptação ao idioma até as normas sociais, especialmente em regiões mais conservadoras. No entanto, ela destaca que as vivências no exterior foram, acima de tudo, enriquecedoras, trazendo aprendizados e oportunidades de compartilhar a cultura brasileira.

Apesar dos desafios da carreira de modelo e das saudades de casa, Katarine mantém o foco e a determinação para seguir em frente. Ela revela que, mesmo longe, um dos seus maiores suportes segue sendo a família e os amigos de Salvador: “É uma das maiores riquezas que podemos ter. São pessoas que realmente sabem quem somos,” reflete.

“A moda me proporcionou viver experiências que, sem ela, seriam difíceis de alcançar”, diz, ao recapitular sua carreira até aqui. Nesses quatro anos, o sentimento que predomina para a modelo é gratidão: “Olho para trás e vejo o quanto tudo valeu a pena, até mesmo os perrengues. Isso me tornou uma mulher mais forte e uma modelo mais profissional. A realização de um sonho é uma felicidade que vem da alma, algo que o dinheiro não paga,” conclui.

Mini docs Afro Fashion Day:

Editor de Mídia e Estratégia Digital: Jorge Gauthier

Reportagem: Luiza Gonçalves

Equipe de mídias: Eduardo Bastos, Arthur Leal e Gabriel Cerqueira