Dino Neto e Roma Aragão: conheça a dupla que comanda o time de beleza do Afro Fashion Day

Dino e Roma. Crédito: Acervo Pessoal

Com uma expectativa de público de 3 mil pessoas, o Afro Fashion Day 2023 - que acontece no dia 25 de novembro - terá como tema “Mãe África”, dividido em 3 blocos: Afro Realeza, Afro Etnia e Afrofuturismo. O desfile contará com 75 modelos – sendo 16 escolhidos nas seletivas de bairro - desfilando looks compostos por roupas e acessórios de 45 empresas e designers baianos. Todos os modelos passarão pelas mãos da equipe comandada por Dino Neto e Roma Aragão. Ambos atuam na coordenação do time de beleza para o desfile – cabeleireiros, maquiadores, manicures e trancistas.

Dino Neto é maquiador profissional há 25 anos, cria e realiza maquiagens com vasta experiência em vídeo, televisão, foto, moda – editorial e passarela, cinema e eventos sociais. Profissional de beleza há 10 anos, Roma Aragão tem especialização em maquiagem social, moda e TV. Ganhou por duas vezes (2015 e 2017) do concurso de transformistas do programa Silvio Santos categoria beleza/maquiagem.

O desfile

Um dos mais representativos eventos de moda do Brasil, considerado a maior passarela preta do país, o Afro Fashion Day (AFD) chega à sua nona edição no próximo 25 novembro, no Terreiro de Jesus, Centro Histórico de Salvador, com uma programação que inclui a Feira da Sé AfroBiz, interações com o público e o tão esperado desfile, que este ano contará com as presenças especiais em sua passarela, como a do coreógrafo Zebrinha.

Criado para celebrar o mês da Consciência Negra, o Afro Fashion Day busca dar visibilidade para o profissionalismo dos modelos pretos, a cultura afro-brasileira e a criatividade das marcas locais. A entrada é gratuita, com programação acontecendo das 10h às 20h, com desfile previsto para 16h. Quem quiser marcar presença no evento deve ficar atento porque o espaço está sujeito a lotação.

Serviço

Afro Fashion Day

Quando: 25 de novembro

Onde: Terreiro de Jesus (Pelourinho)

Horário: das 10h às 20h, com desfile previsto para 16h

Ingresso: gratuito - o espaço está sujeito a lotação

Mais informações em www.correio24horas.com.br/afrofashionday