Feira da Sé leva artesanato, gastronomia e oficinas à Praça do Campo Grande no AFD

O espaço abre a programação na sexta-feira, a partir das 11h, e segue até o desfile, previsto para às 18h

Luiza Gonçalves

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 14:06

Feira da Sé leva artesanato, gastronomia e oficinas à Praça do Campo Grande no AFD Crédito: Divulgação

A décima edição do Afro Fashion Day contará com a Feira da Sé para compor e enriquecer a programação da passarela mais preta do Brasil nesta sexta-feira (01). O espaço reunirá 50 afroempreendedores, abrangendo artesanato, gastronomia e vestuário, além de atividades culturais. O evento acontecerá na Praça 2 de Julho, no Largo do Campo Grande, com a abertura da Feira a partir das 11h, seguindo até o desfile, previsto para às 18h.

Na Feira da Sé, serão apresentadas criações autorais de moda, incluindo peças de estilistas que estarão no desfile, como roupas e acessórios das marcas "Tá Bom Pra Você" e Rey Vilas Boas. Além disso, o espaço contará com uma área de alimentação, onde os visitantes encontrarão opções para almoço e lanches rápidos, além de cervejas artesanais e doces. A iniciativa, realizada pelo Instituto ACM com apoio do jornal Correio e da Rede Bahia, tem como objetivo fomentar a visibilidade dos criadores negros.

“Este movimento de ocupação de espaços públicos pela Feira da Sé, em prol do uso consciente e social, favorece o empreendedorismo local e ressalta a relevância do Afro Fashion Day no calendário de eventos da cidade, uma vez que a iniciativa celebra o protagonismo e a identidade cultural do povo negro”, destaca Claudia Vaz, diretora do Instituto ACM.

Atividades Culturais

A programação da Feira da Sé inclui oficinas de turbante infantil e pintura afro, nos horários das 11h às 12h, 13h às 14h e 15h às 16h; de turbante adulto, das 12h às 13h, 14h às 15h e 16h às 17h. Para os interessados em técnicas manuais, haverá oficina de origami, que acontecerá das 12h às 13h, 14h às 15h e 16h às 17h. Além disso, a oficina de tranças afro também será realizada nos mesmos horários da oficina de pintura afro.

Das 13h às 16h, a escritora Celina Bezerra fará contação de histórias para crianças. "Charles, a estrela autista", um dos livros da autora, está entre os que serão lidos para o público. A obra trata sobre a diversidade, tema alinhado aos conceitos do AFD, que se manifesta contra o capacitismo. Haverá ainda sessão de autógrafos e oficina de croqui e turbante dentro da programação infantil.

Celebrando uma trajetória que começou em 2015, o AFD 2024 abre o mês da consciência no dia 1º de novembro e traz como tema da edição: Música – Resgatando raízes e elevando vozes. O acesso gratuito do público será realizado exclusivamente pela entrada principal da praça (em frente ao Teatro Castro Alves).

Ao longo do dia, cerca de oito mil pessoas devem acompanhar as mais diversas exibições de moda, de acordo com a expectativa apresentada pelo jornal CORREIO, realizador do evento, honrando o intuito de dar visibilidade a modelos, estilistas baianos e designers negros ligados ao universo fashion.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com patrocínio da Avon e Bracell, apoio da CAIXA, Shopping Barra, Salvador Bahia Airport e Wilson Sons, e apoio institucional do Sebrae e da Prefeitura Municipal de Salvador.

Serviço

Feira da Sé - 10ª Edição Afro Fashion Day

1/11/2024 (sexta-feira), das 11h às 21h

Local: Praça 2 de Julho, Largo do Campo Grande

Oficinas

Turbante infantil/Pintura afro (11h às 12h; 13h às 14h e 15h às 16h);

Turbante adulto (12h às13h; 14h às 15h e 16h às 17h);

Origami (12h às 13h; 14h às 15h e 16h às 17h);

Tranças afro (11h às 12h; 13h às 14h e 15h às 16h);

Colagem de croquis (13h às 16h);