PELOURINHO

FOTOS: Afro Fashion Day 2025 transforma o Pelourinho em passarela da beleza negra

Criado em 2015 pelo jornal Correio, o AFD reafirmou seu papel como plataforma de empoderamento, diversidade e inclusão na moda

Jorge Gauthier

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 11:44

Afro Fashion Day 2025 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Afro Fashion Day (@afrofashionday ), considerado o maior evento de moda negra do Brasil, ocupou a Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho, no sábado (1º). Com entrada gratuita, o evento integrou a abertura do Salvador Capital Afro e celebrou a variedade estética, cultural e criativa afro-brasileira ao longo de 10 horas de programação.

