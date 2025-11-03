Acesse sua conta
FOTOS: Afro Fashion Day 2025 transforma o Pelourinho em passarela da beleza negra

Criado em 2015 pelo jornal Correio, o AFD reafirmou seu papel como plataforma de empoderamento, diversidade e inclusão na moda

  • Foto do(a) author(a) Jorge Gauthier

  • Jorge Gauthier

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 11:44

Afro Fashion Day 2025
Afro Fashion Day 2025 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Afro Fashion Day (@afrofashionday ), considerado o maior evento de moda negra do Brasil, ocupou a Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho, no sábado (1º). Com entrada gratuita, o evento integrou a abertura do Salvador Capital Afro e celebrou a variedade estética, cultural e criativa afro-brasileira ao longo de 10 horas de programação.

Criado em 2015 pelo jornal Correio, o AFD reafirmou seu papel como plataforma de empoderamento, diversidade e inclusão na moda. A edição de 2025 contou com patrocínios de Avon, Bracell, e Neoenergia Coelba, além de ampla rede de apoios, reforçando o impacto cultural e social do evento em Salvador e no Brasil.

Veja imagens do desfile do Afro Fashion Day 2025

Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
auto-upload por auto-upload
1 de 68
Afro Fashion Day 2025 por Arisson Marinho/CORREIO

O Afro Fashion Day 2025 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Avon, Bracell e da Neonergia Coelba, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae e apoio da Claro, Salvador Bahia Airport, Shopping Barra, Sotero Ambiental e Wilson Sons e parceria com a Melissa.

