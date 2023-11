Giuseppe Mazzoni e Sandra Mazzoni, da GMF arquitetos, comandam a equipe que será responsável pelo projeto arquitetônico do Afro Fashion Day 2023, que acontecerá em Salvador no dia 25 de novembro.



Um dos mais representativos eventos de moda do Brasil, considerado a maior passarela preta do país, o Afro Fashion Day (AFD) chega à sua nona edição no próximo 25 novembro, no Terreiro de Jesus, Centro Histórico de Salvador, com uma programação que inclui a Feira da Sé AfroBiz, interações com o público e o tão esperado desfile, que este ano contará com as presenças especiais em sua passarela, como a do coreógrafo Zebrinha.