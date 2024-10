AFRO FASHION DAY

Impulsionada pelo Afro, modelo baiana já assinou contatos na Rússia, Barcelona e Coreia do Sul

Ivana Pires começou sua trajetória na moda na passarela do AFD em 2022

Luiza Gonçalves

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 11:00

Aos 20 anos, a modelo baiana Ivana Pires comemora seis anos de carreira na moda, marcada por persistência e conquistas. Nascida em Salvador, Ivana iniciou sua trajetória aos 14 anos, quando ainda era estudante e trabalhava como garçonete para ajudar sua avó: "As pessoas me viam na rua, elogiavam e diziam que eu tinha uma grande chance de ser modelo. A partir daí, eu comecei a me apegar a esse sonho", recorda. Em 2019, Ivana deu seus primeiros passos no projeto Jovens Periféricos, que a levou ao concurso Beleza Black e à agência One Models.

Participar do Afro Fashion Day sempre foi um desejo de Ivana, que tentou a seletiva durante três anos, até conseguir ser aprovada para integrar os modelos do desfile. “Eu sempre chegava na trave, mas em 2022 finalmente consegui, falei ‘Meu Deus, agora é o meu’. E também representou muito para mim, no dia ver todo o pessoal me apoiando, vibrando por mim, foi uma alegria contagiante”, relembra.

Para Ivana, o Afro foi fundamental em sua projeção internacional. "O Afro abriu grandes portas para mim, me deu muita visibilidade. Eu fiquei conhecida por grandes olheiros e, através da minha agência, a One Models, consegui meu primeiro contrato internacional”, conta. Em janeiro de 2023, a jovem realizou sua primeira viagem inaugurando sua carreira de modelo internacional em Barcelona. De lá para cá, a modelo já trabalhou na Rússia, Turquia, Geórgia e Coreia do Sul, para marcas de roupas e cosméticos como Bee Free, Pant e La Neige.

Cada país trouxe novas experiências e desafios, principalmente relacionados ao idioma e à adaptação. “Sou baiana, então aguentar o frio foi um grande desafio. E a barreira do idioma também foi difícil, porque nem todos os lugares falam inglês. Mas, com persistência, consegui superar”, comparou Ivana. Ao refletir sobre sua trajetória, Ivana se diz orgulhosa por ter alcançado um sonho que não imaginava possível. “Nunca esteve nos meus planos ser uma modelo internacional, mas Deus planejou muito além do que eu imaginei”, revela. A modelo também destaca a satisfação de ver pessoas de seu bairro se inspirando em sua história: “É gratificante demais. Um dia eu me inspirei em outras pessoas, e hoje sou inspiração para muitos”.

A jovem enfatiza a importância do evento AFD na trajetória de modelos negras que, assim como ela, buscam uma oportunidade de estrear na moda. "É uma honra passar por uma passarela que representa a Bahia e a nossa história. Tenho certeza de que todo mundo que tenta tem o sonho de participar do Afro, pois é a maior passarela preta da Bahia. Eu bati na trave por três anos, mas não desisti. Uma hora realmente acontece”, finaliza.

Mini docs Afro Fashion Day:

Editor de Mídia e Estratégia Digital: Jorge Gauthier

Reportagem: Luiza Gonçalves

Equipe de mídias: Eduardo Bastos, Arthur Leal e Gabriel Cerqueira