DE SALVADOR PRO MUNDO

Modelo da Massaranduba já morou em seis países e trabalhou para Fendi, Puma e Samsung

A baiana Sophia Laura relembra sua trajetória precoce na moda a partir do Afro Fashion Day

Luiza Gonçalves

Publicado em 27 de outubro de 2024 às 11:00

Modelo da Massaranduba já morou em seis países e trabalhou para Fendi, Puma e Samsung Crédito: CORREIO/Gabriel Cerqueira

Mesmo tendo apenas 20 anos, a baiana Sofia Laura já tem uma carreira consolidada como modelo internacional há seis . A jovem, do bairro de Massaranduba, começou a se interessar por moda de forma despretensiosa aos 13 anos, enquanto ainda era estudante no Colégio Militar, sem imaginar que seu talento e beleza a levariam tão longe. O que começou como uma brincadeira de ‘duelo de fotos’ no Facebook despertou nela o desejo de estudar mais sobre poses e passarelas. Incentivada pela família, decidiu participar do concurso Beleza Black, onde, mesmo inexperiente, conquistou o terceiro lugar.

"Eu via as meninas lindas e me comparava o tempo todo. Mas minha família me incentivou a continuar, e fui aprendendo a desfilar e a aprimorar minhas fotos. Aos poucos, fui entendendo que eu tinha chances, que podia conseguir", relembra.

Em 2019, Sofia participou da seletiva e foi aprovada para desfilar no Afro Fashion Day, uma experiência que considera definitiva para seu despertar como modelo: “Foi uma virada de chave na minha vida, porque aqui em Salvador nós não temos muitas oportunidades. O Afro é o sonho de qualquer modelo. Eu, uma mulher preta, favelada, com poucas oportunidades, participei. Levo o Afro como um dos momentos mais importantes da minha carreira, porque eu percebi que tinha potencial, eles viram algo em mim, são diversas modelos que fazem o casting e eu fui uma das selecionadas, então foi surreal para mim”, conta. A ficha só caiu quando pisou na passarela. “Eu pensei: vai lá e dê seu nome, porque você conseguiu a oportunidade que precisava”, acrescenta. Em 2020, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, Sofia participou de mais uma edição do AFD, dessa vez para o Fashion Filme.

Veja o mini-doc completo sobre Sophia Laura:

Pouco antes do AFD de 2019, um olheiro descobriu Sofia pelo Instagram, o que a levou a assinar seu primeiro contrato internacional aos 14 anos. Sua primeira viagem foi para a Coreia do Sul, acompanhada por sua mãe, onde trabalhou com a marca Puma. “Quando eu recebi a notícia, nem acreditei. Tive muito medo, porque sempre fui muito insegura. Tive muito apoio da minha família e foram eles que me deram o gás para que eu fosse mesmo”, revela. Na Coreia, Sofia teve que lidar com o choque cultural e as dificuldades linguísticas, pois ainda não dominava o inglês, mas afirma que essa primeira viagem foi fundamental para seu amadurecimento no ofício de modelo.

Desde então, Sofia já trabalhou no Japão, Alemanha, Dinamarca, Londres, Paris e São Paulo, consolidando seu nome em mercados internacionais. A princípio, intercalava meses de trabalho no exterior e meses de estudos no Brasil, até se formar no ensino médio. Entre as marcas para as quais já desfilou e posou estão Fendi (em uma colaboração com Nicki Minaj), Samsung, LG, Roberto Cavalli, Jacquemus e Vivara.

Mesmo com o sucesso, Sofia relata os desafios enfrentados, principalmente quando sente saudade. “Para mim, a maior dificuldade é ficar longe das pessoas que eu amo. Sou muito apegada à minha família, meus amigos, meu namorado. Tem toda essa questão de você abrir mão de estar com eles nos momentos importantes”, compartilha. A jovem entende a distância como um sacrifício necessário para atingir seus objetivos e retribuir à sua família o amor e o incentivo: “Espero muito um dia poder levar minha família comigo para eu me sentir completa”, diz. A modelo também destaca a pressão estética e a intensa competição no mercado, ressaltando a importância de um bom apoio psicológico e familiar.

Aos jovens que desejam seguir a mesma carreira, Sofia aconselha: "Não deixe o medo dominar você. É sempre importante estar ali tentando. É uma profissão em que a gente recebe muitos 'nãos', então temos que estar sempre atrás do 'sim'. Tem que ser mais cara de pau mesmo, se jogar. Ah, participou do casting e não conseguiu? Não se frustre, tem todos os anos. Eu mesma participei da seletiva do Afro de 2018, não passei, mas estava lá no desfile. Assisti, aplaudi e, no outro ano, lá estava eu na passarela, sendo aplaudida. Quando chegar o 'sim', pode ter certeza de que vai ser lindo demais”.

Mini docs Afro Fashion Day:

Editor de Mídia e Estratégia Digital: Jorge Gauthier

Estagiária de cultura: Luiza Gonçalves

Equipe de mídias: Eduardo Bastos, Arthur Leal e Gabriel Cerqueira