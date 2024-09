AMANHÃ

Seletiva final do Afro Fashion Day 2024 seleciona modelos no Teatro Gregório de Mattos

Para participar das Seletivas, a pessoa negra precisa ter idade a partir de 13 anos

Da Redação

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 18:00

Seletiva de bairros do AFD 2024 reúne modelos na Barroquinha Crédito: CORREIO/Marina Silva

Acontece nesta terça-feira (24), a etapa final da seletiva prévia de modelos não profissionais e não agenciados que desejam integrar a passarela do Afro Fashion Day (AFD) 2024. A seleção começa às 18h, no Teatro Gregório de Matos, localizado na Praça Castro Alves.

Para participar da Seletiva, a pessoa negra precisa ter idade a partir de 13 anos. Basta chegar ao local, preencher a ficha de inscrição, posar para fotos e desfilar diante dos jurados. A inscrição é gratuita e não há limite de idade. O espaço ficará aberto ao público até atingir a capacidade máxima.

A primeira seleção foi realizada no dia 10 de setembro, no Espaço Nilda Spencer (Espaço Cultural Boca de Brasa), na Barroquinha, no Centro Histórico de Salvador. Mais de 110 pessoas se candidataram, com 13 selecionados. Já a segunda etapa foi realizada na última terça-feira (17), no Espaço Cultural Boca de Brasa de Cajazeiras. Ao todo, 16 modelos foram selecionados entre 117 candidatos.

Realizado pelo CORREIO, a décima edição do Afro Fashion Day será realizada no dia 1º de novembro na Praça 2 de Julho, no Largo do Campo Grande. A entrada é gratuita e conta com programação a partir das 14h, com desfile previsto para as 19h. A expectativa é que até 10 mil pessoas acompanhem o evento. Nesse ano, o AFD apresenta o tema “Música – Resgatando raízes e elevando vozes: a música que ecoa histórias e inspira o futuro”.

Confira a lista dos selecionados nas seletivas de bairro do Afro Fashion Day 2024:

Seletiva Barroquinha

1. Jessica Oliveira

2. Ana Paula

3. Rafael Menezes

4. Genê Souza

5. Pedro Henrique

6. Eva Uriel

7. Awalla Brasil

8. Luan Sales

9. Patricia Sanciollo

10. Verena Nunes

11. Júlio Favela

12. Ygor Sacramento

13. Dandara Raimunda

Seletiva Cajazeiras

1. Bruno Ébano

2. Laura Guimarães

3. Júlia Silva

4. Luane Gonçalves

5. Luana Coelho

6. Mauricio Rosário

7. Nola Andrade

8. Felipe Ribeiro

9. João Guedes

10. Adrielle Pereira

11. Kaliane Vitória

12. Juan Santos

13. Bismark “Sarpong”

14. Camila Barreto

15. Yasmin Lima

16. Carlos Alexandre