Sinta o som: Telefunksoul assina trilha sonora do Afro Fashion Day 2023

Telefunksoul. Crédito: Foto: Florian Boccia

DJ e produtor musical, Telefunksoul é um verdadeiro pioneiro, dedicando mais de 30 anos de sua vida à arte da discotecagem e explorando os limites da música. É conhecido por sua busca constante por inovação e pela inovadora mistura de diferentes estilos musicais, que o levaram a lugares distantes e o tornaram uma figura influente na cena musical. No Afro Fashion Day 2023, ele atua assinando a trilha sonora do desfile e de outras trilhas relacionadas a campanhas de divulgação do evento.

Como artista dos selos //Braza Music// Kaxambú Rec//Sotaque Carregado e membro do Coletivo Pragatecno, já produziu e tocou ao lado de renomados artistas nacionais e internacionais. É membro do Coletivo Nobreza Vinyl Sessions, onde se dedica ao vinil, mostrando sua habilidade em mixar clássicos da música em formato analógico.

O desfile

Um dos mais representativos eventos de moda do Brasil, considerado a maior passarela preta do país, o Afro Fashion Day (AFD) chega à sua nona edição no próximo 25 novembro, no Terreiro de Jesus, Centro Histórico de Salvador, com uma programação que inclui a Feira da Sé AfroBiz, interações com o público e o tão esperado desfile, que este ano contará com as presenças especiais em sua passarela, como a do coreógrafo Zebrinha.

Criado para celebrar o mês da Consciência Negra, o Afro Fashion Day busca dar visibilidade para o profissionalismo dos modelos pretos, a cultura afro-brasileira e a criatividade das marcas locais. A entrada é gratuita, com programação acontecendo das 10h às 20h, com desfile previsto para 16h. Quem quiser marcar presença no evento deve ficar atento porque o espaço está sujeito a lotação.

Serviço

Afro Fashion Day

Quando: 25 de novembro

Onde: Terreiro de Jesus (Pelourinho)

Horário: das 10h às 20h, com desfile previsto para 16h

Ingresso: gratuito - o espaço está sujeito a lotação

Mais informações em www.correio24horas.com.br/afrofashionday