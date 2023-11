Só beleza: veja fotos do Afro Fashion Day 2023, o desfile que agitou o Pelô

A cantora Majur, o coreógrafo Zebrinha e a MC Áurea Semiseria desfilaram no Afro Fashion Day (AFD), no sábado (25). O evento, um dos mais representativos de moda do Brasil, considerado a maior passarela preta do país, chegou na sua nona edição tendo a praça Terreiro de Jesus, no Centro Histórico de Salvador, novamente como cenário e com os três artistas como destaques.



A programação incluiu ainda a Feira da Sé AfroBiz, interações com o público, além do tão esperado desfile.