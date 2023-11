Sombras azul e dourada serão tendências na passarela do AFD 23

Modelo Oda Cairu no teste de beleza do AFD 2023. Crédito: Arisson Marinho

Os modelos que desfilarão na edição 2023 do Afro Fashion Day, que acontece neste sábado (25), no Terreiro de Jesus, fizeram a prova de beleza, que engloba cabelo e maquiagem, nesta quinta. O desfile acontece às 16h em ponto, mas desde às 10h tem a Feira da Sé AfroBiz, que segue até 20h. O acesso ao espaço do desfile é gratuito, limitado apenas pela capacidade de público.



O AFD 2023 homenageia a Mãe África, resgatando não só a ancestralidade do velho continente, mas também questões como afrofuturismo. Na passarela, o tema virá dividido em 3 blocos: Afro Realeza, Afro Etnia e Afrofuturismo. Além dos convidados Majur, Zebrinha e Áurea Semiséria, o desfile terá 72 modelos desfilando looks compostos por roupas e acessórios de 41 empresas e designers baianos.

Veterano do AFD, Dino Neto assina a beleza ao lado de Roma Aragão. “Garantimos ao público que o dourado poderá ser usado, tanto como forma geométrica e/ou misturado esfumado, com qualquer outra cor de sombra. A dica é: usar o a sombra dourada com intensidade no canto interno da pálpebra em sentido do nariz, esfumando no sentido oposto com a sombra da sua preferência, desde que seja um tom mais escuro”, ensina Dino. O time de beleza do AFD acredita que o azul valoriza o olhar da pele negra em todas suas tonalidades. “Outra aposta da nossa equipe são os desenhos de grafismo na pálpebra superior, feitos com azul ou preto, e o que sobrar de pálpebra livre, usar um beterraba com luminosidade”, completa.

Segundo o stylist Filipe Dias, que também é estilista, diz que as referências de beleza para este ano seguem os códigos dos subtemas de cada bloco. “Na Realeza, o foco são os olhos. Realçados com o ouro, o poder, a força e herança ancestral estarão representadas. Somados à bocas marcadas, que remetem aos reis e rainhas do Egito.O Afrofuturismo é marcado pelo gráfico. Linhas e curvas em cores vibrantes, serão pontuadas na referência deste bloco. Iluminados por pontos em prata, os olhares estarão ainda mais realçados”, diz Filipe.

A marca de beleza Vult, utlizada em todos os looks do AFD, promoverá uma ação especial no sábado, a partir das 14h, no local: na ação ‘Troque Seu Pó Compacto’, os espectadores do desfile poderão levar um pó compacto antigo da marca e substituir por um novo. Estão disponíveis produtos em 10 tonalidades.