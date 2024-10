PASSARELA NEGRA

Vem aí: Afro Fashion Day 2024 será no dia 01 de novembro

Faltando um mês para sua realização, AFD 2024 mobiliza maquiadores, modelos e tem tema da edição revelado

Publicado em 1 de outubro de 2024 às 13:48

"É um momento ímpar para todos nós” diz modelo Simone Costa sobre participação no AFD 2023 Crédito: Lucas Assis e Tati Freitas

A moda baiana se prepara para receber, daqui a um mês, o Afro Fashion Day, maior desfile negro do país, que há 10 edições revela modelos, fortalece marcas e estilistas locais, e encanta o público soteropolitano. Celebrando uma trajetória que começou em 2015, o AFD 2024 acontecerá no dia 1º de novembro e traz como tema da edição: Música – Resgatando raízes e elevando vozes: a música que ecoa histórias e inspira o futuro.

Neste ano, o evento mudou de palco após três edições no Terreiro de Jesus, e estreia na Praça 2 de Julho, no Largo do Campo Grande. A entrada será gratuita, e a programação começa às 11h, com a Feira da Sé, oficinas e atrações musicais. O desfile está previsto para às 19h e tem expectativa de receber cerca de 10 mil pessoas.

O tema musical desta edição foi dividido no desfile em três blocos: Ancestral, Festivo e Contemporâneo. Nelson Pereira, produtor do evento, falou sobre o processo de escolha da temática e suas vertentes: “Vários temas passaram pela nossa cabeça, mas sentíamos que precisava ser algo que celebrasse o Afro Fashion Day. Então, decidimos trazer a música para relembrar todos os nossos anos de história, grandes feitos e trabalhos. Queremos mostrar o que há de mais forte na música da Bahia, fazendo um espetáculo que vá além do desfile, unindo moda e música”, destacou. A mudança de local também buscou dialogar com o tema, explicou a equipe, já que é no Campo Grande que começa o Carnaval do Circuito Osmar, onde também está a Concha Acústica.

Concursos AFD 2024

O lançamento oficial do Afro Fashion Day, juntamente com a reunião dos estilistas para apresentar o conceito do desfile deste ano, ocorreu no dia 7 de agosto. Desde então, a produção segue a todo vapor. Além do desenvolvimento das peças pelos criadores — que, para alguns, já começa durante a própria reunião — e da organização do evento, já foram realizados dois concursos para aqueles que sonham em participar do desfile.

O primeiro foi a seletiva de bairros para modelos não agenciados, que reuniu mais de 250 participantes em duas etapas prévias, realizadas na Barroquinha e em Cajazeiras, nos dias 10 e 17 de setembro. As inscrições foram gratuitas e abertas a qualquer pessoa negra com mais de 13 anos. A grande final aconteceu no dia 24 de setembro, no Teatro Gregório de Mattos. No total, 10 modelos foram selecionados: Ana Paola Simas, Dandara Neri, Gené Góes, Luan Sales, Rafael Menezes, Kaline, Laura Guimarães, Luane Gonçalves, Maurício Rosário e Iasmin Lima.

Seletiva final do Afro Fashion Day 2024 seleciona modelos no Teatro Gregório de Mattos Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A segunda iniciativa, novidade da edição 2024, foi o concurso de maquiadores, que escolheu três nomes para estrearem na equipe de beleza do evento. Ao todo, 62 maquiadores se inscreveram, e, após a seleção do júri, 7 participaram da etapa final no dia 25 de setembro, no Aeroporto de Salvador. Após duas etapas de 45 minutos, em que os candidatos deveriam criar maquiagens inspiradas no tema deste ano e replicar uma maquiagem realizada na edição de 2023, Iasmin Fábia, Clarissa Souza e Kayala Ariana chegaram ao pódio e integrarão a equipe do desfile.

A seletiva possibilitou que qualquer pessoa pudesse se inscrever e tentar a classificação para a fase final Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO