AGENDA BAHIA

'A Bahia responde por 15 bilhões por ano', diz executiva da Kimberly-Clark

Estado é o segundo maior mercado da empresa no Brasil e tem destaque no consumo de produtos de higiene feminina.



Carol Neves

Roberto Midlej

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 13:04

Marília Zanoli Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Durante o evento Agenda Bahia, promovido nesta quarta-feira (20) pelo CORREIO a diretora de marketing da Kimberly Clark Brasil, Marília Zanoli, destacou a importância estratégica do estado para a companhia, uma das maiores fabricantes de produtos de higiene do país. O Agenda Bahia acontece no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) no Stiep, em Salvador. O tema dessa edição é “Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora”, discutindo produtividade, inovação e ambiente de negócios para um salto competitivo até 2030.

“É o segundo mercado mais importante para a Kimberly Clark no Brasil. A Bahia responde por 15 bilhões de reais por ano. Além disso, a longevidade no estado tem aumentado. Destaco também que 70% da população feminina tem até 49 anos e estão preocupadas com o ciclo menstrual”, afirmou.

Kimberly Clark é responsável pela marca Intimus, líder em vendas no segmento de absorventes no Brasil.

No mesmo evento, Cleber Pararela, vice-presidente de Inovação e Conteúdo da DM9, e Fábio Duarte, CEO da Community Creators Academy, também discutiram o potencial criativo da Bahia e o papel da tecnologia e da produção de conteúdo como motores de desenvolvimento econômico e cultural para o estado.