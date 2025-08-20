'A Bahia responde por 15 bilhões por ano', diz executiva da Kimberly-Clark

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Roberto Midlej
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 13:04
Durante o evento Agenda Bahia, promovido nesta quarta-feira (20) pelo CORREIO a diretora de marketing da Kimberly Clark Brasil, Marília Zanoli, destacou a importância estratégica do estado para a companhia, uma das maiores fabricantes de produtos de higiene do país. O Agenda Bahia acontece no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) no Stiep, em Salvador. O tema dessa edição é “Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora”, discutindo produtividade, inovação e ambiente de negócios para um salto competitivo até 2030.
“É o segundo mercado mais importante para a Kimberly Clark no Brasil. A Bahia responde por 15 bilhões de reais por ano. Além disso, a longevidade no estado tem aumentado. Destaco também que 70% da população feminina tem até 49 anos e estão preocupadas com o ciclo menstrual”, afirmou.
Marília Zanoli no Agenda Bahia
Kimberly Clark é responsável pela marca Intimus, líder em vendas no segmento de absorventes no Brasil.
No mesmo evento, Cleber Pararela, vice-presidente de Inovação e Conteúdo da DM9, e Fábio Duarte, CEO da Community Creators Academy, também discutiram o potencial criativo da Bahia e o papel da tecnologia e da produção de conteúdo como motores de desenvolvimento econômico e cultural para o estado.
O Agenda Bahia é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Acelen, Sebrae, Tronox e Unipar, apoio institucional da FIEB e da Prefeitura Municipal de Salvador, apoio do Salvador Bahia Airport e Veracel, e parceria da Braskem.