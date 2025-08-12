FUTURO

Agenda Bahia 2025 terá painel sobre potencial produtivo dos territórios

Diretor-superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury integra o debate que abre o evento realizado pelo Correio

Estúdio Correio

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10:34

Jorge Khoury construiu uma trajetória marcada pela atuação no setor público e em cargos eletivos Crédito: Divulgação

O diretor-superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, está confirmado na programação do Agenda Bahia 2025, que será realizado no próximo dia 20, das 8h30 às 13h30, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), em Salvador. Ele será um dos participantes do painel “Potencial Produtivo dos Territórios: Conectando a Bahia ao seu Futuro”, que abre a série de debates do evento.

As inscrições, gratuitas, podem ser feitas aqui.

O primeiro eixo da programação propõe uma reflexão sobre como destravar o crescimento das regiões baianas por meio da valorização de suas vocações produtivas, conectando-as à inovação, à logística e ao mercado. A discussão abordará também aspectos como cadeias produtivas regionais, infraestrutura local e estratégias para a interiorização do desenvolvimento.

Além de Khoury, o painel contará com Caio Zanardo, diretor-presidente da Veracel Celulose; Fábio Santos, diretor de Finanças e Planejamento Estratégico da Braskem na América do Sul; e Pedro Lima Neto, superintendente estadual do Banco do Nordeste. A mediação será do jornalista Donaldson Gomes, editor de Economia do Correio.

Engenheiro civil formado pela UFBA, Khoury está à frente do Sebrae Bahia desde 2017 e construiu uma trajetória marcada pela atuação no setor público e em cargos eletivos. Natural de Juazeiro (BA) e residente em Salvador, foi prefeito de sua cidade natal (1983–1988), deputado federal por cinco mandatos consecutivos (1991–2011) e secretário de Estado nas áreas de Indústria, Comércio e Mineração e de Meio Ambiente e Recursos Hídricos — esta última, a primeira estrutura do gênero na Bahia. Também integrou a gestão municipal de Salvador (2013–2017) em diferentes funções estratégicas.

Em sua 16ª edição, o Agenda Bahia tem como tema “Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora” e reunirá representantes dos setores público e privado para discutir produtividade, inovação e ambiente de negócios. Promovido pelo Jornal CORREIO, o evento conta com a curadoria de Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), e terá outros dois eixos: O Futuro do Trabalho: Competências, Tecnologia e Pessoas na Nova Economia e Negócios em Movimento: Como as Empresas podem Construir o Futuro da Bahia – Caminhos e Desafios.

Eixos

Potencial Produtivo dos Territórios: Conectando a Bahia ao seu Futuro

O primeiro eixo propõe uma reflexão sobre como destravar o crescimento das regiões baianas por meio da valorização de suas vocações produtivas. A discussão abordará formas de conectar os territórios à inovação, à logística e ao mercado, considerando também aspectos como cadeias produtivas regionais, infraestrutura local e estratégias de interiorização do desenvolvimento.

O Futuro do Trabalho: Competências, Tecnologia e Pessoas na Nova Economia

Na sequência, o foco estará nas transformações do mundo do trabalho e nas novas exigências da força produtiva. Serão discutidas questões como requalificação profissional, inteligência artificial, transformação digital e mudanças nas relações de trabalho, com ênfase nas competências exigidas pela nova economia.

Negócios em Movimento: Como as Empresas podem Construir o Futuro da Bahia – Caminhos e desafios

Encerrando a jornada de debates, o terceiro eixo do Agenda Bahia 2025 pretende mostrar como o setor empresarial tem respondido aos desafios da Agenda 2030 com soluções práticas que ampliam a produtividade, a competitividade e o impacto econômico real na Bahia. As apresentações vão abordar desde o desenvolvimento de pessoas e novos produtos até investimentos em tecnologia, logística, expansão e estratégias de mercado, apontando também os caminhos que precisam ser construídos para garantir resultados sustentáveis a longo prazo.

Legado

Desde sua criação, o Agenda Bahia se destacou por promover discussões voltadas para o futuro. Em sua primeira edição, em 2010, o tema foi “Olhando 10 anos à frente”, seguido por “Compromisso com o futuro” (2011), “Planejando o futuro” (2012), “Desenvolvimento da Bahia” (2013), “Cidades sustentáveis” (2014), “Competitividade” (2015), “Economia mais forte” (2016), e “Tempos de Mudança” (2017).

Nos anos seguintes, os temas continuaram acompanhando os principais desafios da atualidade: “No futuro, humanize-se” (2018), “[A.R.] E V O L U Ç Ã O” (2019), “Dados da gente” (2020), “Tempo 21_” (2021), “Desafios do agora” (2022), “Conectados” (2023) e “O futuro e o agora dos setores produtivos” (2024).

SERVIÇO

Agenda Bahia 2025

Data: 20 de agosto

Horário: 8h30 às 13h30

Local: Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)

Endereço: Rua Edístio Pondé, 342 – Stiep, Salvador (BA)