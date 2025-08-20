EVENTO

Agenda Bahia: autoridades e palestrantes participam de café da manhã

Evento acontece no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)

rco tradicional no calendário do estado, o Agenda Bahia reforça o papel de conectar o público a representantes dos setores público e privado. Promovido pelo Jornal CORREIO, o evento será realizado nesta quarta (20), das 8h30 às 13h30, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no Stiep, em Salvador. Antes das palestras, autoridades e convidados participam de café da manhã. Veja algumas imagens: