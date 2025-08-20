Acesse sua conta
Agenda Bahia: autoridades e palestrantes participam de café da manhã

Evento acontece no  auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)

  • Foto do(a) author(a) Priscila Natividade
  • A

  • Priscila Natividade

  • Ana Lúcia Albuquerque

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:25

Agenda Bahia 2025
Agenda Bahia 2025 Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/Correio

rco tradicional no calendário do estado, o Agenda Bahia reforça o papel de conectar o público a representantes dos setores público e privado. Promovido pelo Jornal CORREIO, o evento será realizado  nesta quarta (20), das 8h30 às 13h30, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no Stiep, em Salvador. Antes das palestras, autoridades e convidados participam de café da manhã. Veja algumas imagens: 

