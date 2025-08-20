Acesse sua conta
Agenda Bahia: desenvolvimento sustentável passa por infraestrutura, diz presidente da ACB

Evento acontece nesta manhã na sede da Fieb, no Stiep

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 10:17

Isabela Suarez e Vanessa Freitas
Isabela Suarez e Vanessa Freitas Crédito: Reprodução

Presente no Agenda Bahia 2025, a presidente da Associação Comercial da Bahia, Isabela Suarez, afirmou ao CORREIO que a infraestrutura em diversos setores é fundamental para viabilizar a agenda sustentável. O evento acontece hoje, até às 13h30, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) no Stiep, em Salvador. O tema dessa edição é “Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora”, discutindo produtividade, inovação e ambiente de negócios para um salto competitivo até 2030.

"Que a sustentabilidade está no centro do debate da agenda 2030, isso ninguém tem mais dúvida, mas para que ela se viabilize e aconteça, a gente precisa mais do que nunca fazer com que infraestrutura em vários setores aconteça. Ela vai ser determinante para que a gente consiga construir uma agenda sustentável, justa e igual para todo mundo", afirmou Isabela.

Assista:

Vanessa Freitas, coordenadora de comunicação da Veracel, também está no evento. Ela reforça o compromisso de representar o desenvolvimento da indústria no Sul da Bahia, sobre como contribuir para melhores resultados econômicos na região. 

"Trazendo um pouco também sobre o desenvolvimento da indústria no Sul da Bahia. Como podemos contribuir para melhores resultados da indústria e econômico do estado como um todo", afirmou. 

Os certificados para quem participar do evento estarão disponíveis a partir de amanhã. É possível acessar o certificado pela conta no site da Sympla, clicando em Ingressos, indo até a aba "Encerrados" e buscando o evento. Depois, é só clicar no botão "Certificado".

O Agenda Bahia é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Acelen, Sebrae, Tronox e Unipar, apoio institucional da FIEB e da Prefeitura Municipal de Salvador, apoio do Salvador Bahia Airport e Veracel, e parceria da Braskem.

