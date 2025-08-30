Acesse sua conta
Agenda Bahia: Sesi Saúde, Salvador Bahia Airport e Terraço Natura demonstraram serviços e produtos

Marcas criam momentos de conexão com o público

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • Foto do(a) author(a) Márcia Luz

  • Estúdio Correio

  • Márcia Luz

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 07:13

Agenda Bahia 2025
O Salvador Bahia Airport apresentou seis novos voos diretos saindo de Salvador para destinos internacionais Crédito: Lucas Assis

O futuro de um estado se constrói com pessoas saudáveis, bem-informadas, felizes e com acesso à cultura. Pensando nisso, o evento abriu espaço para que algumas marcas dialogassem diretamente com os participantes, oferecendo experiências que uniram informação, saúde, lazer e gastronomia. Todas elas já fazem parte da rotina dos baianos e contribuem para o desenvolvimento econômico do estado.

Excelência em saúde

Agenda Bahia 2025
A chef Moara de Jesus, à frente do Terraço Natura Crédito: Lucas Assis

O Sesi apresentou seu programa de excelência em saúde em um estande interativo. Após um rápido cadastro, os visitantes participavam de um jogo de roleta com perguntas e ainda recebiam como brinde um copo de café feito com material reciclado.

No espaço, as promotoras aproveitaram para explicar os serviços do Sesi Saúde, que incluem consultas médicas, exames, atendimento nutricional, fisioterapia, odontologia, além de avaliação física e prescrição de exercícios personalizados. Mais informações estão disponíveis em sesisaudeba.com.br.

Agenda Bahia 2025
O Sesi apresentou seu programa de excelência em saúde em um estande interativo Crédito: Lucas Assis

Novos destinos

O Salvador Bahia Airport apresentou seis novos voos diretos saindo de Salvador para destinos internacionais: Buenos Aires (Argentina), Paris (França), Montevidéu (Uruguai), Lisboa (Portugal), Madri (Espanha) e Cidade do Panamá (Panamá).

Com o apoio de um telão interativo, os visitantes puderam explorar imagens dessas cidades, seus pontos turísticos, gastronomia e cultura. Além disso, receberam como brinde um doce especial com cobertura de chocolate. Detalhes sobre horários e saídas podem ser conferidos no perfil @salvadorbahiaairport nas redes sociais.

Gastronomia inclusiva

No estande do Terraço Natura, o público degustou lanches sem gluten e sem lactose, como crostinis de parmesão e lemon pepper, biscoitos sem açúcar, brigadeiros funcionais de biomassa com mel, opções veganas e low carb, além de brownies de castanhas e nozes. As delícias foram apresentadas pela chef Moara de Jesus, responsável pelo cardápio do restaurante localizado no Shopping Itaigara.

A inspiração para criar um menu inclusivo veio de sua própria família: a filha, celíaca e alérgica ao leite, e o marido, com intolerância severa à lactose. Em 2017, Moara decidiu estudar culinária para atender a essas necessidades. Logo se especializou, fez cursos e encontrou um novo propósito, tornando-se sócia do Terraço Natura.

“O Terraço Natura é um restaurante de comida a quilo sem trigo e sem lactose, todo voltado à inclusão alimentar de uma forma saudável e acessível ao público. Você vai encontrar opções para um celíaco, um diabético, para quem está em dieta low carb, para uma pessoa vegana ou vegetariana. Eu tento fazer um cardápio inteligente para este público”, explica a chef.

Acesse o canal do Agenda Bahia e confira a cobertura completa.

O Agenda Bahia é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Acelen, Sebrae, Tronox e Unipar, apoio institucional da FIEB e da Prefeitura Municipal de Salvador, apoio do Salvador Bahia Airport e Veracel, e parceria da Braskem, Blueartes e Suporte Eventos.

