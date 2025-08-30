AGENDA 2030

"Bahia reúne a força motriz do crescimento nacional", afirmam especialistas

Discussão teve como ponto de partida a contribuição da Bahia para o avanço do Brasil dentro da Agenda 2030



Estúdio Correio

Márcia Luz

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 15:11

Donaldson Gomes mediou a conversa com Daniel Carvalho, Marília Zanoli e Rosane Santos Crédito: Lucas Assis

“Negócios em movimento: como as empresas podem construir o futuro da Bahia, seus caminhos e desafios”. Esse foi o tema que norteou o terceiro painel de debates, mediado pelo jornalista Donaldson Gomes, editor de Economia do Jornal CORREIO. Participaram da conversa Marília Zanoli, CMO da Kimberly Clark Brazil; Rosane Santos, diretora de Sustentabilidade da Samarco; e Daniel Carvalho, fundador e CEO da DCC Energy Mobilidade Elétrica.

A discussão teve como ponto de partida a contribuição da Bahia para o avanço do Brasil dentro da Agenda 2030. Para Daniel Carvalho, a transição energética é um dos elementos centrais. Ele destacou que a eletromobilidade cria perfis de consumidores e transforma hábitos da sociedade.

“Ao falar de eletromobilidade, falamos do surgimento de um novo ecossistema. Não se trata apenas de trocar um carro. Quando ocorre a transição energética, passamos a ter outros índices de emissão de gases e conseguimos medir, com eficiência, a equivalência em árvores plantadas, por exemplo”, comentou.

Ele também ressaltou os ganhos de qualidade de vida com a substituição dos motores barulhentos pelo silêncio dos veículos elétricos. “A chegada da BYD aqui demonstra a relevância do estado nesse mercado de eletromobilidade”, afirmou.

Marília Zanoli enfatizou o protagonismo baiano em questões ambientais, impulsionado pelo Polo de Camaçari. “Estamos falando de um polo fabril e industrial importante; é um celeiro de oportunidades. Temos uma força motriz para o crescimento do Brasil acontecendo aqui. O importante é entender como as indústrias também ajudam a acelerar esse avanço, contribuindo de forma positiva com o meio ambiente e com a comunidade local”, destacou, reforçando que o futuro se constrói no presente: “2030 já acontece agora”.

Rosane Santos, por sua vez, ressaltou que a Bahia tem um diferencial ao estar à frente em questões ambientais, condição que fortalece sua contribuição para a construção do futuro. Segundo ela, o estado pode atuar em praticamente todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela ONU. “Se fizermos uma análise entre as ações, iniciativas e projetos, sejam eles pequenos ou grandes, e os 17 objetivos da Agenda 2030, a Bahia pode contribuir significativamente para todos”, afirmou.

Ela ainda lembrou que o território já reúne iniciativas relevantes, como o uso de energias renováveis — eólica e solar —, investimentos em infraestrutura, parcerias diversificadas, além de ações de recuperação e preservação da biodiversidade local. Para Rosane, o cenário é promissor: se organizações, poder público e sociedade civil atuarem de forma articulada, o potencial de desenvolvimento do estado será gigantesco.

