AGENDA BAHIA

'Bahia tem um potencial criativo gigantesco', diz publicitário Cleber Paradela

Ele destacou importância da IA e da energia limpa no contexto de novos negócios



Carol Neves

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 12:37

Cléber Paradela Crédito: Reprodução

Vice-presidente de Inovação e Conteúdo da agência DM9, o publicitário Cléber Paradela defendeu o uso estratégico da inteligência artificial como ferramenta fundamental para impulsionar a economia criativa no estado durante participação no Agenda Bahia, nesta quarta-feira (20). Promovido pelo CORREIO, o Agenda Bahia acontece no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) no Stiep, em Salvador. O tema dessa edição é “Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora”, discutindo produtividade, inovação e ambiente de negócios para um salto competitivo até 2030.

Paradela, que também é professor na área em instituições como ESPM e Miami Ad School, compartilhou a experiência que vem conduzindo dentro da própria agência. “Entrei numa agência que tinha seis pessoas e a gente está com 60 pessoas agora indicadas e também com o lugar da inteligência artificial, que há muitos anos eu estudo”, afirmou.

Ele explicou que está liderando um processo de transformação nos fluxos internos da DM9 para ampliar a eficiência por meio da tecnologia. “Estou fazendo trabalho inteiro de transformação da agência agora, de todos os processos e toda a evolução, para que a gente tenha muito mais produtividade, tenha a inteligência artificial como aliada, que ande de mão dada e junto, para que a gente possa aumentar as nossas capacidades.”

Segundo Paradela, a Bahia reúne todos os elementos para se destacar na economia criativa, desde que consiga alinhar tecnologia, inclusão e estratégia de conteúdo. “A Bahia, como vocês falaram, tem um potencial criativo gigantesco. E se a Bahia souber usar, se a gente conseguir unir o potencial do conteúdo - lembrando que economia criativa é indústria também - a gente está aqui na Federação das Indústrias. Indústria criativa é uma indústria gigantesca e a Bahia é muito forte nisso.”

Ele reforçou que o uso inteligente da IA pode acelerar esse processo. “Se a gente conseguir usar a estratégia do conteúdo de um jeito muito forte, a estratégia de inteligência artificial de um jeito muito propositivo e forte, se a gente conseguir incluir diversidade e inclusão para fazer com que mais pessoas tenham acesso e possam usar, eu acho que tem um potencial gigantesco e fora.”

Paradela também destacou o papel da sustentabilidade nesse contexto. “Energia também limpa, que já foi falado aqui, que é também um potencial muito forte para a Bahia.”