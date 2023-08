'Continuar à frente da Osba é meu grande sonho', diz Prazeres sobre polêmica

O maestro regente da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), Carlos Prazeres, comentou a polêmica envolvendo o futuro da Osquestra Sinfônica da Bahia (Osba) durante o Agenda Bahia, que acontece nesta sexta-feira (11), no Senai Cimatec. Durante sua fala, Carlos Prazeres disse enxergar um lado positivo no imbróglio sobre qual organização vai gerir a orquestra nos próximos anos. A visibilidade que Osba ganhou durante as últimas semanas deve ser comemorada, segundo ele.