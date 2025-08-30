AGENDA BAHIA

Crescimento com impacto humano impulsiona transformação social na Bahia

Palestrantes destaca a importância de aliar geração de oportunidades, redução de desigualdades e educação



Estúdio Correio

Márcia Luz

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 15:11

Marília Zanoli, CMO da Kimberly Clark Brazil Crédito: Lucas Assis

Como os negócios podem gerar transformação social e colaborar para o desenvolvimento do estado? Esse foi o tema da palestra conduzida por Marília Zanoli, CMO da Kimberly Clark Brazil, no eixo "Negócios em Movimento: Como as empresas podem construir o futuro da Bahia – caminhos e desafios", que integrou a programação do Agenda Bahia 2025, realizado em 20 de agosto, na Fieb. Em seu momento, a especialista compartilhou a experiência da empresa em ações e projetos voltados a apoiar pessoas e comunidades.

A multinacional americana está há mais de 150 anos no mercado global, com atuação em 175 países e cerca de 44 mil colaboradores. No Brasil, são 29 anos de presença e 2.700 empregos diretos. Marcas conhecidas do grupo fazem parte do cotidiano dos consumidores, como Huggies, com sua linha de higiene infantil; Plenitude e Poise, voltadas para pessoas que lidam com incontinência urinária; e Intimus, referência em produtos de cuidados femininos.

“Um quarto da população global usa os nossos produtos, então temos um papel muito importante de oferecer sempre a melhor experiência ao consumidor. Também temos uma grande responsabilidade no desenvolvimento do país e, especialmente, da Bahia”, destacou Zanoli.

Mercado estratégico

Segundo ela, a Bahia é o segundo mercado mais relevante para os negócios da empresa, movimentando R$ 11 bilhões em vendas, com base no consumo local. O estado reúne população com expectativa de vida acima dos 70 anos e que adquire produtos específicos das marcas. Essa importância levou à instalação da fábrica da companhia no Polo de Camaçari, além de um centro de distribuição, e motivou a transferência da produção de absorventes internos de Suzano para o território baiano.

“A nossa planta de Camaçari abastece não só o Norte e Nordeste, mas também outras regiões do Brasil. Nos últimos dois anos, aumentamos em até 40% a produtividade da fábrica”, afirmou a executiva.

Além da geração de empregos e da qualificação de mão de obra local, a empresa promove campanhas de resgate da dignidade por meio da distribuição de seus produtos. O programa Intimus, por exemplo, já beneficiou mais de 500 mulheres no estado, com a entrega de 700 mil absorventes. Outra frente é a comunicação próxima ao público, fortalecida por parcerias com creators e nano influenciadores que produzem conteúdos direcionados ao consumidor.

Marília reforçou ainda que crescimento e sustentabilidade caminham juntos. A companhia estabeleceu metas ousadas para reduzir impactos ambientais: “Temos o objetivo de cortar em até 50% o nosso impacto no Brasil até 2030. Isso inclui diminuição da pegada hídrica, florestal e das emissões de gases. Há um trabalho muito sério por trás dessa estratégia.”

