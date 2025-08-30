PALESTRA

Especialista em ESG defende acesso ao ensino para impulsionar a transformação social

Educação é apontada como caminho essencial para o desenvolvimento da Bahia



Estúdio Correio

Márcia Luz

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 15:11

A especialista em estratégias de sustentabilidade e práticas ESG Rosane Santos destacou a importância da educação Crédito: Lucas Assis

A especialista em estratégias de sustentabilidade e práticas ESG Rosane Santos, diretora de Sustentabilidade da Samarco, participou de forma remota do eixo "Negócios em Movimento: Como as empresas podem construir o futuro da Bahia – caminhos e desafios", que integrou a programação do Agenda Bahia 2025, realizado em 20 de agosto, na Fieb. Em sua fala trouxe a educação como ponto central para o futuro do estado.

Para ela, não há outro meio de promover o desenvolvimento senão pelo acesso ao ensino. “Ao olhar os índices da Bahia, vemos o tamanho do desafio: 12% da população ainda é analfabeta. Quem não sabe ler nem escrever não consegue acessar tecnologia, não consegue ser crítico, dialogar ou propor soluções em conjunto com o estado, o setor privado e a sociedade civil”, afirmou.

Sua defesa pela educação nasce de sua própria trajetória. Aos 35 anos, já com experiência corporativa, Rosane buscou dar novo sentido à carreira. Fez uma consultoria de transição, estudou na Inglaterra por um ano e meio, entre 2015 e 2016, e conheceu um ambiente mais avançado nas discussões sobre sustentabilidade e transformação social.

Ao retornar, decidiu trabalhar diretamente com pessoas. Assumiu a presidência do Instituto Nissan, ampliou repertório, liderou projetos sociais e reforçou sua atuação em ESG, até assumir o cargo atual.

Agenda Bahia 2025 especial 1 de 44

Acesse o canal do Agenda Bahia e confira a cobertura completa.