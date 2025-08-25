ENTREVISTA

Indústria química aposta na Bahia para acelerar expansão nacional

Instalação em Camaçari garante eficiência energética, moderniza a produção e projeta o Nordeste como protagonista, avalia diretor da Unipar

Donaldson Gomes

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 05:00

Ricardo Congro, diretor-executivo Industrial da Unipar Crédito: Divulgação

O saneamento básico ainda é uma das maiores dívidas sociais do Brasil, onde quase metade da população vive sem acesso à rede de esgoto e 35 milhões de pessoas não têm água potável. É nesse cenário desafiador que a Unipar busca ir além do fornecimento de insumos como cloro e hipoclorito de sódio — fundamentais para a qualidade da água — e aposta em inovação, sustentabilidade e impacto social. Para Ricardo Congro, diretor-executivo Industrial da Unipar, a chegada da companhia à Bahia, com a inauguração da fábrica em Camaçari, marca um movimento estratégico para atender a expansão esperada do setor no Nordeste.

Quem é

Ricardo Congro é diretor-executivo Industrial da Unipar. Profissional com 23 anos de experiência em gestão de operações, trabalhou intensamente com metodologias e visão sistêmica de negócios em grandes empresas multinacionais, com expertise em gestão de pessoas, gestão industrial, recursos humanos e sólida atuação na gestão de segurança e sustentabilidade. Ocupou cargos de liderança na área industrial no Brasil e na África do Sul, onde gerenciou operações. É graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Itajubá, possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral.

A Unipar fornece matérias-primas fundamentais para enfrentar um dos grandes problemas brasileiros, que é o saneamento básico. Quais os desafios de atuar neste mercado?

O saneamento básico no Brasil ainda é um desafio estrutural. Quase metade da população não tem acesso à rede de esgoto e 35 milhões de pessoas vivem sem água potável, segundo o Instituto Trata Brasil. No ritmo atual, estudos sinalizam que a universalização prevista pelo Marco Legal só deve ocorrer em 2070, muito além da meta de 2033. Entre os principais gargalos estão a dificuldade de implementação de políticas públicas efetivas, a falta de investimentos e a complexidade de viabilizar projetos em regiões remotas. É nesse contexto que a Unipar atua, fornecendo insumos essenciais como cloro e hipoclorito de sódio, fundamentais para garantir água potável e prevenir doenças. Estamos investindo para estar ainda mais próximos dessa demanda — exemplo disso é a nova fábrica em Camaçari, inaugurada no fim de 2024, com capacidade para atender o crescimento esperado do setor no Nordeste, região que deve liderar a expansão do saneamento na próxima década. Também apostamos em soluções inovadoras e acessíveis, como o sistema de tratamento de esgoto descentralizado, que já beneficia comunidades vulneráveis - um projeto piloto executado no interior de São Paulo. Mais do que fornecer produtos, nosso compromisso é contribuir para transformar essa realidade, com saúde, dignidade e desenvolvimento sustentável.

O que a chegada da Unipar à Bahia representa para os planos da empresa?

A chegada da Unipar à Bahia marca um passo estratégico para nosso crescimento sustentável, competitividade e compromisso com o desenvolvimento regional. Camaçari abriga nosso primeiro projeto fora de São Paulo, estrategicamente localizado para atender com mais proximidade os clientes do Nordeste — região que deve concentrar o maior avanço do saneamento básico na próxima década. A planta foi desenhada para operar com energia 100% renovável proveniente do Parque Eólico de Tucano e adota tecnologia de membrana zero gap, que reduz o consumo de energia em cerca de 10% em comparação às tecnologias convencionais. A unidade agrega escala à nossa produção, com capacidade instalada de 20 mil toneladas por ano de cloro, 22 mil de soda cáustica, 23 mil de ácido clorídrico e 160 mil de hipoclorito de sódio — insumos essenciais para saneamento, higiene e limpeza. Mais do que ampliar nossa presença industrial, estamos comprometidos em gerar impacto positivo nas comunidades onde atuamos, apoiando iniciativas sociais, culturais e ambientais na Bahia. É um investimento que une inovação, eficiência e responsabilidade socioambiental para impulsionar o desenvolvimento da região e do país.

Quais os benefícios que a unidade traz para a região?

A atuação da Unipar em Camaçari traz impactos concretos para a Bahia e para o Nordeste. A construção da unidade não apenas gerou cerca de 350 empregos (entre diretos e indiretos), como também permitiu capacitar a mão de obra local, altamente qualificada, com mais de 6 mil horas de treinamento. Hoje, a operação mantém 48 posições permanentes, contribuindo para o desenvolvimento profissional na região. No médio e longo prazo, a fábrica fortalece o Polo Industrial de Camaçari — um dos mais relevantes complexos industriais da América Latina — ao oferecer insumos estratégicos com previsibilidade, qualidade e menor custo logístico, beneficiando setores como saneamento, higiene e agronegócio. Logo após o anúncio da chegada da Unipar, outras fábricas do setor de higiene e limpeza, por exemplo, também se instalaram no polo, reforçando seu potencial de atração de investimentos e o desenvolvimento regional. Além disso, operar com energia 100% renovável e tecnologia de membrana zero gap contribui para reduzir emissões e aumentar a eficiência, ampliando a competitividade local. Essa preocupação com sustentabilidade se estende também às pessoas e às comunidades onde atuamos: em 2024, os projetos apoiados pela companhia na Bahia e pelo Instituto Unipar impactaram mais de 80 mil pessoas. Para 2025, as iniciativas selecionadas incluem o Hospital Martagão Gesteira, em Salvador, que busca reduzir a mortalidade e oferecer exames de última geração para cuidados mais eficazes; o projeto Sementinhas do Esporte, promovido pelo Instituto Mais Ação, que oferece formação integral a crianças de 6 a 14 anos em escolas públicas de Tucano; o Odontovan, do Instituto Água Viva, que levará atendimento odontológico itinerante a idosos em Camaçari e região; além do Judô Mais, que ensina judô a crianças de escolas públicas com foco na inclusão social. Mantemos também um diálogo contínuo com a comunidade, realizando pesquisas anuais para compreender suas necessidades e priorizando Camaçari em nossos editais de apoio. Esse conjunto de ações reflete nossa visão de que crescimento industrial, inclusão social e sustentabilidade caminham lado a lado, com impacto positivo concreto na vida das pessoas e no desenvolvimento regional.

Qual a avaliação a respeito dos primeiros meses desta operação?

Os primeiros meses da nova planta de Camaçari foram bastante positivos, com a unidade operando em plena capacidade. Esse desempenho contribuiu para que a taxa média de utilização do processo de eletrólise da companhia alcançasse 80% no segundo trimestre de 2025. Além de fortalecer a presença da Unipar no Nordeste, a unidade garante fornecimento confiável de insumos essenciais para saneamento, higiene e setores estratégicos, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento regional. Estamos muito satisfeitos com os resultados iniciais e confiantes de que a planta continuará desempenhando um papel central na nossa estratégia de crescimento sustentável.

O Congresso Nacional está discutindo um novo programa para fomentar o desenvolvimento da indústria química. Quais devem ser as principais ações, em sua opinião?

Para nós, na Unipar, o Presiq (Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química), proposto pelo Projeto de Lei 892 de 2025, que tramita no Congresso, é a resposta estratégica para impulsionar a reindustrialização sustentável do Brasil. As principais ações devem combinar incentivos fiscais estratégicos, investimentos em tecnologia e sustentabilidade e foco em produtos químicos mais limpos e eficientes. Incentivos fiscais são fundamentais para modernizar o setor e, acima de tudo, promover a descarbonização da produção, tornando nossa indústria mais competitiva frente à capacidade ociosa e às importações subsidiadas globalmente. É igualmente importante estimular investimentos em inovação e tecnologias limpas. Na Unipar, por exemplo, investimos mais de R$ 1 bilhão em Cubatão para modernização tecnológica, substituindo processos antigos por membranas de nova geração. Também fomentamos energia renovável e estabelecemos três joint ventures para autoprodução: dois parques eólicos (na Bahia e no Rio Grande do Norte) e um parque solar em Minas Gerais. Além disso, o programa deve atrair investimentos que promovam produtos mais limpos, impulsionem evolução tecnológica e favoreçam o desenvolvimento social, garantindo maior autonomia produtiva e segurança econômica para o Brasil, frente aos investimentos que potências como EUA, China e Índia realizam em suas indústrias químicas. Em resumo, o Presiq não se limita a incentivos fiscais, mas representa geração de receita e impactos positivos significativos no PIB, sendo a via para a competitividade e sustentabilidade de longo prazo da indústria química brasileira.

Quais são as prioridades da Unipar em relação a inovação?

A inovação é uma prioridade estratégica para a Unipar, pois é a principal ferramenta para garantir competitividade e sustentabilidade em nossas operações. Entre nossos projetos mais relevantes está a modernização tecnológica da planta de Cubatão, que seguirá o cronograma e deve ser concluída até o final de 2025. Essa iniciativa envolve a substituição das tecnologias de eletrólise de mercúrio e diafragma pela tecnologia de membrana, reconhecida por sua ecoeficiência, que permitirá reduzir em cerca de 18% o consumo de energia, eliminar aproximadamente 150 toneladas anuais de resíduos sólidos e evitar a emissão de cerca de 70 mil toneladas de gases de efeito estufa por ano. Outro projeto estratégico é a expansão da capacidade de cloro na unidade de Santo André, com a instalação de um novo eletrolisador, que aumentará em 28 mil toneladas anuais a produção (+15%) e dará maior flexibilidade ao nosso modelo de negócios, permitindo atender de forma mais eficiente os mercados de produtos clorados e vinílicos. Esses projetos reforçam nosso compromisso em aliar inovação tecnológica, eficiência operacional e sustentabilidade, garantindo que a Unipar continue contribuindo para o desenvolvimento industrial e socioambiental do Brasil.

Como a empresa prepara os seus colaboradores em relação aos desafios tecnológicos e de inovação?

Investimos continuamente na evolução de práticas e ferramentas de educação corporativa, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento dos nossos colaboradores. A disseminação do conhecimento interno capacita as equipes a desempenharem suas atividades com mais eficiência, ao mesmo tempo em que prepara a Unipar e seus profissionais para novas oportunidades de crescimento. Oferecemos programas estruturados e planos de desenvolvimento, além de cursos presenciais e em formato e-learning. Um dos destaques é o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), que promove ações voltadas à evolução de competências técnicas e comportamentais. Em 2024, estruturamos trilhas de aprendizagem voltadas a temas estratégicos, com escolas temáticas dedicadas a áreas como supply chain, vendas e finanças. Também lançamos o Programa Catalisa, com foco no desenvolvimento de nossos engenheiros. Todo esse ecossistema de aprendizado está integrado ao nosso sistema corporativo e abrange 100% dos colaboradores, incluindo aprendizes e estagiários. Em todas as áreas da companhia, temos como propósito atuar de forma confiável nas relações que construímos. Isso só é possível porque buscamos a excelência operacional por meio de investimentos consistentes na modernização dos processos produtivos e na otimização do uso de insumos, sempre com foco na melhoria contínua.