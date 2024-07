DEBATE

Ju Ferraz vai conduzir painel sobre empreendedorismo no Agenda Bahia 2024

Uma das principais referências de networking do Brasil, baiana também compartilhará suas experiências profissionais

Gabriela Cruz

Publicado em 24 de julho de 2024 às 15:44

Ju Ferraz estará no Agenda Bahia Crédito: Lucas Siqueira

Caberá à Ju Ferraz conduzir o painel sobre Empreendedorismo na 15ª edição do Agenda Bahia, que será em 23 de agosto, na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB). Impulsionadora do marketing nacional e uma das principais referências de networking do Brasil, a baiana também compartilhará suas experiências profissionais durante o evento, que este ano terá como tema central "O futuro e o agora dos setores produtivos".

Realizado anualmente pelo Jornal Correio, esta edição do Agenda Bahia terá três eixos. Além de Empreendedorismo, o evento abordará assuntos do cenário atual e as perspectivas futuras da Indústria e Agronegócio. O público terá a oportunidade conhecer de perto as atuações de nomes como Ju Ferraz e, também, do CEO do iFood, Diego Barreto, já confirmado.

Marco no calendário da cidade e do estado, o Agenda Bahia mantém há 15 anos o compromisso de promover debates sobre temas que impactam a sociedade na atualidade, reunindo especialistas, empresários, formadores de opinião, representantes do setor público e participantes atentos e atuantes.

Voz ativa

Atualmente, Juliana Ferraz ocupa a posição de sócia junto à direção de novos negócios e de relações públicas da Holding Clube, maior grupo de marketing e experiências entre marcas e consumidores do Brasil, responsável pelos projetos proprietários do grupo e potencializando negócios da Agência Samba e Banco de Eventos.

A executiva também se posiciona em suas redes sociais dando voz a movimentos e pessoas que quebram padrões. Além disso, escreve sobre temas importantes e de impacto social, como empoderamento feminino, body positive, moda e lifestyle, que lhe rendeu um evento proprietário, intitulado B.O.D.Y. (Body Open Define You).

Recentemente, Ju foi reconhecida com a Medalha Chiquinha Gonzaga, honraria direcionada a figuras que dedicam suas vidas às causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais no mercado brasileiro.

Legado

Desde o início, o Agenda Bahia sempre trouxe temas e debates que olham para o futuro e discutem soluções. Em 2010, na sua primeira edição, o evento teve como tema “Olhando 10 anos à frente”. “Compromisso com o futuro” foi o tema de 2011, seguido de “Planejando o futuro”, em 2012; “Desenvolvimento da Bahia”, em 2013; “Cidades sustentáveis”, em 2014; “Competitividade”, em 2015; “Economia mais forte”, em 2016; e “Tempos de Mudança”, em 2017.

Em 2018, o tema foi “No futuro, humanize-se”, seguido por “[A.R.] E V O L U Ç Ã O” em 2019, “Dados da gente”, em 2020; “Tempo 21_”, em 2021; “Desafios do agora”, em 2022; e “Conectados”, em 2023, até chegarmos em 2024, na 15ª edição, com “O futuro e o agora dos setores produtivos”.

O Agenda Bahia é uma realização do Jornal Correio com patrocínio da Unipar e Tronox, apoio institucional do Sebrae e apoio do Salvador Bahia Airport, Wilson Sons e Brasil Saúde e parceria da Braskem.