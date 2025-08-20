EVENTO

'Não enxergo outro caminho que não seja a educação', diz diretora da Samarco na Agenda Bahia

Rosane Santos chama atenção para índice de analfabetismo no estado e alerta para desafios no desenvolvimento social

Roberto Midlej

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 13:41

Rosane Santos, da Samarco Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Durante sua participação no Agenda Bahia 2025, realizado nesta quarta-feira (20), a diretora de Sustentabilidade da Samarco, Rosane Santos, reforçou a importância da educação como base para o futuro do estado e alertou para o cenário preocupante dos indicadores educacionais na Bahia. Promovido pelo CORREIO, o Agenda Bahia acontece no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) no Stiep, em Salvador. O tema dessa edição é “Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora”, discutindo produtividade, inovação e ambiente de negócios para um salto competitivo até 2030.

“Não enxergo outro caminho que não seja a educação. Ao ver os índices da Bahia, percebo o tamanho do desafio: 12% da população é analfabeta. Então, essa parcela da população não vai ser crítica, dialógica, nem propositiva”, afirmou Rosane, que participou de maneira on-line.

Rosane participou do evento ao lado de outros executivos e especialistas que discutiram temas ligados à inovação, educação, economia criativa e transformação digital.