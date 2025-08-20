'Não enxergo outro caminho que não seja a educação', diz diretora da Samarco na Agenda Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Roberto Midlej
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 13:41
Durante sua participação no Agenda Bahia 2025, realizado nesta quarta-feira (20), a diretora de Sustentabilidade da Samarco, Rosane Santos, reforçou a importância da educação como base para o futuro do estado e alertou para o cenário preocupante dos indicadores educacionais na Bahia. Promovido pelo CORREIO, o Agenda Bahia acontece no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) no Stiep, em Salvador. O tema dessa edição é “Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora”, discutindo produtividade, inovação e ambiente de negócios para um salto competitivo até 2030.
“Não enxergo outro caminho que não seja a educação. Ao ver os índices da Bahia, percebo o tamanho do desafio: 12% da população é analfabeta. Então, essa parcela da população não vai ser crítica, dialógica, nem propositiva”, afirmou Rosane, que participou de maneira on-line.
Rosane participou do evento ao lado de outros executivos e especialistas que discutiram temas ligados à inovação, educação, economia criativa e transformação digital.
O Agenda Bahia é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Acelen, Sebrae, Tronox e Unipar, apoio institucional da FIEB e da Prefeitura Municipal de Salvador, apoio do Salvador Bahia Airport e Veracel, e parceria da Braskem.