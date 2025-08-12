Acesse sua conta
Negócios em movimento: empresas discutem caminhos para o futuro do estado no Agenda Bahia 2025

Daniel Carvalho, fundador e CEO da DCC Energy, participa do painel que encerra o evento, trazendo a experiência de referência em eletromobilidade no Nordeste

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 17:53

Daniel Carvalho
Daniel Carvalho atua há mais de 3 décadas no setor automotivo Crédito: divulgação

O painel "Negócios em Movimento: Como as Empresas podem Construir o Futuro da Bahia – Caminhos e Desafios" encerra a programação do Agenda Bahia 2025, reunindo lideranças empresariais para discutir estratégias que aumentem produtividade, competitividade e impacto econômico no estado.

Entre os nomes confirmados está Daniel Carvalho, fundador e CEO da DCC Energy, empresa referência em soluções de tecnologia e engenharia para infraestrutura de recarga de veículos elétricos no Nordeste. Sua trajetória de mais de três décadas no setor automotivo é marcada também por passagens internacionais como executivo da Mercedes-Benz AG, na Alemanha. 

Embora muitos ainda vejam o futuro como algo distante, ele já é uma realidade. No Agenda Bahia 2025, destacaremos como a transição energética e a eletromobilidade vêm transformando hábitos e impulsionando novos negócios. A Bahia está em plena missão de destravar seu futuro, com empresas inovando, investindo e gerando impacto real. Este é o momento de agir e o Agenda Bahia é o espaço ideal para essa transformação

Daniel Carvalho, 

fundador e CEO da DCC Energy

Daniel Carvalho dividirá a discussão com Marilia Zanoli, CMO da Kimberly Clark Brazil, e Rosane Santos, diretora de Sustentabilidade da Samarco. A mediação será conduzida pelo jornalista Donaldson Gomes, editor de Economia do CORREIO. A curadoria é de Isaac Edington, presidente da Saltur.  As inscrições são gratuitas.

O Agenda Bahia 2025 acontece no próximo dia 20, das 8h30 às 13h30, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no Stiep, em Salvador. O evento, promovido pelo Jornal CORREIO, chega à sua 16ª edição com o tema “Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora”, e reúne empresários, especialistas, gestores públicos e acadêmicos em três eixos de debates. 

Eixos

Potencial Produtivo dos Territórios: Conectando a Bahia ao seu Futuro

O primeiro eixo propõe uma reflexão sobre como destravar o crescimento das regiões baianas por meio da valorização de suas vocações produtivas. A discussão abordará formas de conectar os territórios à inovação, à logística e ao mercado, considerando também aspectos como cadeias produtivas regionais, infraestrutura local e estratégias de interiorização do desenvolvimento.

O Futuro do Trabalho: Competências, Tecnologia e Pessoas na Nova Economia

Na sequência, o foco estará nas transformações do mundo do trabalho e nas novas exigências da força produtiva. Serão discutidas questões como requalificação profissional, inteligência artificial, transformação digital e mudanças nas relações de trabalho, com ênfase nas competências exigidas pela nova economia.

Negócios em Movimento: Como as Empresas podem Construir o Futuro da Bahia – Caminhos e desafios

Encerrando a jornada de debates, o terceiro eixo do Agenda Bahia 2025 pretende mostrar como o setor empresarial tem respondido aos desafios da Agenda 2030 com soluções práticas que ampliam a produtividade, a competitividade e o impacto econômico real na Bahia. As apresentações vão abordar desde o desenvolvimento de pessoas e novos produtos até investimentos em tecnologia, logística, expansão e estratégias de mercado, apontando também os caminhos que precisam ser construídos para garantir resultados sustentáveis a longo prazo.

Legado

Desde sua criação, o Agenda Bahia se destacou por promover discussões voltadas para o futuro. Em sua primeira edição, em 2010, o tema foi “Olhando 10 anos à frente”, seguido por “Compromisso com o futuro” (2011), “Planejando o futuro” (2012), “Desenvolvimento da Bahia” (2013), “Cidades sustentáveis” (2014), “Competitividade” (2015), “Economia mais forte” (2016), e “Tempos de Mudança” (2017).

Nos anos seguintes, os temas continuaram acompanhando os principais desafios da atualidade: “No futuro, humanize-se” (2018), “[A.R.] E V O L U Ç Ã O” (2019), “Dados da gente” (2020), “Tempo 21_” (2021), “Desafios do agora” (2022), “Conectados” (2023) e “O futuro e o agora dos setores produtivos” (2024).

SERVIÇO

Agenda Bahia 2025

Data: 20 de agosto

Horário: 8h30 às 13h30

Inscrições: gratuitas, aqui

Local: Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)

Endereço: Rua Edístio Pondé, 342 – Stiep, Salvador (BA)

O Agenda Bahia é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Acelen, Sebrae, Tronox e Unipar, apoio institucional da FIEB e da Prefeitura Municipal de Salvador, apoio do Salvador Bahia Airport e Veracel, e parceria da Braskem.

