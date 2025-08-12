MERCADO

O futuro do trabalho: competências e tecnologia entram em debate no Agenda Bahia 2025

Cleber Paradela, vice-presidente de Conteúdo e Inovação da DM9, participa do painel que discutirá os desafios e as oportunidades da nova economia

Estúdio Correio

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 15:23

Cleber Paradela: "a discussão sobre IA é muito importante e urgente para que a gente prepare melhor o nosso país" Crédito: divulgação

O painel “O Futuro do Trabalho: Competências, Tecnologia e Pessoas na Nova Economia” será um dos destaques do Agenda Bahia 2025, reunindo especialistas para analisar as transformações do mercado e as novas competências exigidas pela era digital. Entre os confirmados está Cleber Paradela, vice-presidente de Conteúdo e Inovação da DM9, profissional com trajetória marcada pela atuação em áreas como criação, planejamento, tecnologia, CX e marketing, tanto em agências de publicidade quanto em empresas de tecnologia.

Antes de assumir seu cargo atual, Cleber foi diretor global de Marketing & Growth Solutions da 99/DiDi Chuxing e CMO da Juntos Energia e do grupo Elétron Energy. Também atua como professor de Tecnologias Exponenciais no Bootcamp de Estratégia da Miami Ad School e já lecionou a mesma disciplina na pós-graduação de Inovação da ESPM. Sua experiência multifacetada o coloca em posição estratégica para discutir como a inteligência artificial, a transformação digital e a requalificação profissional estão moldando o futuro do trabalho.

O mundo está vivendo uma transformação intensa, radical e especialmente rápida. A discussão sobre IA é muito importante e urgente para que a gente prepare melhor o nosso país, nossas empresas e especialmente nossa sociedade. Vai ser um grande prazer fazer parte desse debate na Bahia Cleber Paradela, vice-presidente de Conteúdo e Inovação da DM9

O painel terá ainda a participação de Fabio Duarte, fundador e CEO da Community Creators Academy, e Marcelo Sena, sócio fundador da Mosello Advocacia, com mediação de Isaac Edington, presidente da Saltur e curador do evento.

O Agenda Bahia 2025 acontece no próximo dia 20, das 8h30 às 13h30, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no Stiep, em Salvador. O evento, promovido pelo Jornal CORREIO, chega à sua 16ª edição com o tema “Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora”, e reunirá empresários, especialistas, gestores públicos e acadêmicos em três eixos de debates. As inscrições são gratuitas.

Eixos

Potencial Produtivo dos Territórios: Conectando a Bahia ao seu Futuro

O primeiro eixo propõe uma reflexão sobre como destravar o crescimento das regiões baianas por meio da valorização de suas vocações produtivas. A discussão abordará formas de conectar os territórios à inovação, à logística e ao mercado, considerando também aspectos como cadeias produtivas regionais, infraestrutura local e estratégias de interiorização do desenvolvimento.

O Futuro do Trabalho: Competências, Tecnologia e Pessoas na Nova Economia

Na sequência, o foco estará nas transformações do mundo do trabalho e nas novas exigências da força produtiva. Serão discutidas questões como requalificação profissional, inteligência artificial, transformação digital e mudanças nas relações de trabalho, com ênfase nas competências exigidas pela nova economia.

Negócios em Movimento: Como as Empresas podem Construir o Futuro da Bahia – Caminhos e desafios

Encerrando a jornada de debates, o terceiro eixo do Agenda Bahia 2025 pretende mostrar como o setor empresarial tem respondido aos desafios da Agenda 2030 com soluções práticas que ampliam a produtividade, a competitividade e o impacto econômico real na Bahia. As apresentações vão abordar desde o desenvolvimento de pessoas e novos produtos até investimentos em tecnologia, logística, expansão e estratégias de mercado, apontando também os caminhos que precisam ser construídos para garantir resultados sustentáveis a longo prazo.

Legado

Desde sua criação, o Agenda Bahia se destacou por promover discussões voltadas para o futuro. Em sua primeira edição, em 2010, o tema foi “Olhando 10 anos à frente”, seguido por “Compromisso com o futuro” (2011), “Planejando o futuro” (2012), “Desenvolvimento da Bahia” (2013), “Cidades sustentáveis” (2014), “Competitividade” (2015), “Economia mais forte” (2016), e “Tempos de Mudança” (2017).

Nos anos seguintes, os temas continuaram acompanhando os principais desafios da atualidade: “No futuro, humanize-se” (2018), “[A.R.] E V O L U Ç Ã O” (2019), “Dados da gente” (2020), “Tempo 21_” (2021), “Desafios do agora” (2022), “Conectados” (2023) e “O futuro e o agora dos setores produtivos” (2024).

SERVIÇO

Agenda Bahia 2025

Data: 20 de agosto

Horário: 8h30 às 13h30

Local: Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)

Endereço: Rua Edístio Pondé, 342 – Stiep, Salvador (BA)