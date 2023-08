No Agenda Bahia, empresários debatem o impacto das IAs no mundo dos negócios

Com a ascensão das inteligências artificiais, o tema tem se tornado indispensável no universo do empreendedorismo. No evento Agenda Bahia, não foi diferente: na quinta mesa da tarde, o foco foi “O impacto das tecnologias emergentes para o mundo e para os negócios”.



O debate reuniu os empresários Alex Winetzki, CEO da companhia de inteligência artificial Woopi Stefanini, Rodrigo Murta, CEO da empresa de software Looqbox, e Leonardo Moraes, sócio na empresa de consultoria em cibersegurança Deloitte. O painel foi mediado por Verivaldo Lobo, CEO da Cubos Tecnologia.

Durante a conversa, os painelistas destacaram a possibilidade de usar as novas tecnologias positivamente no mercado de trabalho, a exemplo de inteligências artificiais generativas como o famoso Chat GPT. Winetzki afirmou que é comum que haja substituições no mercado com a ascensão das IAs, mas em empregos de base e que poderiam oferecer riscos aos humanos.

Além disso, os empresários enfatizaram a necessidade de utilizar as tecnologias emergentes sempre com criticidade, de forma a distinguir os conteúdos verdadeiros e os falsos entre os que são produzidos (as chamadas “alucinações” das inteligências artificiais).

“Essas tecnologias são um habilitador. Precisamos entender o propósito delas e, ao entender, utilizá-las da melhor forma para buscar esses benefícios, mas sempre fazendo um grande questionamento. É preciso estar consciente do seu uso e dos reflexos”, disse Leonardo Moraes.