Agenda Bahia começa programação da tarde; acompanhe

O Agenda Bahia começou a programação da tarde nesta sexta-feira (11). O primeiro painel da tarde é sobre Economia Criativa mas a tarde inclui ainda conversas sobre o Futuro do Futebol, desafios e cases da comunidade preta no mundo empreendedor, tecnologias emergentes para negócios e como conetar diferentes gerações no mundo do trabalho. É a 14ª edição do Agenda Bahia.



As discussões vão incluir conteúdos relacionados às áreas de tecnologia, afroempreendedorismo, economia criativa e diversidade nos negócios. O evento acontece até 18h no auditório do Senai Cimatec, em Piatã, mas também será transmitido pela internet. As inscrições, gratuitas, ainda estão abertas, neste endereço, mesmo canal que fará a transmissão ao vivo (veja programação completa abaixo).

Confira como será a programação no turno da tarde:

14:00 Painel | Economia Criativa

Pedro Tourinho - Secretário de Cultura e Turismo de Salvador

Fernando Guerreiro - Diretor teatral, gestor cultural, radialista e presidente da Fundação Gregório de Mattos

Chef Tereza Paim - Embaixadora da gastronomia baiana

Maestro Carlos Prazeres - Regente titular da Orquestra Sinfônica da Bahia

14:40 Talk | Futuro do Futebol

Marcelo Paz - Presidente do time Fortaleza

15:15 Painel | Desafios, impactos e cases da comunidade preta no mundo empreendedor e da tecnologia

Paulo Rogério Nunes - Autor e consultor em Diversidade e Inovação

Alana Sales - Cofundadora da Dumato, sócia da Moderniza, agente de Transformação Estratégica com Foco em Resultados de Impacto e Presidente da AJE - Bahia

Linda Bezerra - Editora chefe no Jornal CORREIO

Hisan Silva - CEO e Diretor Criativo na Dendezeiro

16:15 Painel | O impacto das tecnologias emergentes para o mundo e os negócios

Alex Winetzki - Founder and CEO at Woopi Stefanini and R&D Director at Stefanini Group

Verivaldo Lobo - CEO e Co-fundador da Cubos Tecnologia

Rodrigo Murta - Físico e CEO da Looqbox

Leonardo Moraes - Sócio na Deloitte Cyber Consultoria em Cibersegurança

17:00 Talk | Como conectar distintas gerações no mundo do trabalho

Mauro Wainstock - Sócio da consultoria HUB 40+ (diversidade etária), Linkedin TOP VOICE, Colunista da EXAME

17:35 Painel | Mundo dos Games

Victor Cardozo - Empresário, co-fundador da da BIND – Bahia Indie Game Developers, diretor de arte e sócio na premiada empresa de desenvolvimento de jogos, Aoca Game Lab.

Lucas Freire - CEO na People2People

Bárbara Carvalho - CMO da Go Gamers