Painel discute bioeconomia e transformação energética no Agenda Bahia

O segundo painel do Agenda Bahia 2023 discute bioeconomia e transformação energética. O evento acontece no Sinai Cimatec, na manhã desta sexta-feira (11). O painel reúne Gustavo Checcucci, diretor de Energia e Descarbonização Industrial da Braskem; Ariane Mayer, head de Inovação Aberta e Sustentabilidade no Grupo SOLVI; Julio Natalense, gerente executivo de Negócios de Carbono da Suzano S.A.; e Rodrigo Gomes Guimarães - Sócio e Diretor de Operações na MKM Biotech.

Ariane Mayer fala sobre resíduos urbanos e a atuação do Grupo Solvi na área. Gustavo Checcucci, diretor se energia da Braskem, explica mais sobre transformação energética e a importância de estabelecer parcerias na operação da empresa. "A gente não tem dúvida do caminho, o grande desafio é a velocidade, a capacidade de implementar isso. Cada vez mais ter a humildade de saber eu preciso de parcerias", disse.

O Agenda Bahia tem a emissão de carbono neutralizada por meio do Grupo com os créditos de carbono.

O Talk Case de Florianópolis: a cidade mais inovadora do Brasil fechará a programação do turno da manhã do Agenda Bahia. A mesa será comandanda por Daniel Leipnitz - Dir. Corporativo e de Rel. Humanas na Visto Sistemas, Pres. do SAPIENS Parque, VC da ANPROTEC e Pres. do Conselho da ACATE.