Gestores públicos e empresários debatem conectividade no Agenda Bahia

Começou! A 14ª edição do Agenda Bahia teve início, nesta sexta-feira (11), com a participação de empresários, gestores públicos, pesquisadores e empreendedores. O tema deste ano é Conectados e o evento começou com um vídeo institucional com show de luzes e imagens. Serão 10h de palestras e discussões de questões que interferem diretamente no mundo dos negócios.



O público começou a chegar 1h antes do início do evento, e a maioria levou agendas e canetas para anotar os pontos mais importantes do evento. A sócia diretora do CORREIO, Renata Magalhães, afirmou na mensagem de abertura que o evento será um importante espaço para debater inovação.