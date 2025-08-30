INTERIOR

Painel aponta caminhos para destravar o desenvolvimento da Bahia

Convidados falaram sobre inovação e produtividade no horizonte baiano



Agenda Bahia 2025 Crédito: Lucas Assis

Para aprofundar o tema Conectando a Bahia ao seu Futuro, o Agenda Bahia promoveu um painel que reuniu representantes de diferentes setores estratégicos da economia. O debate, mediado pelo jornalista Donaldson Gomes, editor de Economia do Jornal CORREIO, colocou em evidência os desafios e as oportunidades que se apresentam para o estado nos próximos anos. No palco, estiveram Caio Zanardo, diretor-presidente da Veracel Celulose; Fábio Santos, diretor de Finanças e Planejamento Estratégico da Braskem na América do Sul; Jorge Khoury, superintendente do Sebrae Bahia; e Pedro Lima Neto, superintendente estadual do Banco do Nordeste.

Logo na abertura, Donaldson lançou a questão central: “Qual é o melhor caminho para aproveitar os diferentes potenciais produtivos da Bahia?” A pergunta deu o tom de uma discussão marcada pela busca de soluções práticas para transformar potencial em resultados concretos.

Caio Zanardo foi direto ao ressaltar que o diálogo e a articulação entre setores são fundamentais. Segundo ele, informação não é o problema, mas sim a falta de execução. “Esse diálogo aqui é um bom caminho. Hoje não falta informação, precisamos estruturar planos de ação e começar a executar. Já tivemos muitas discussões, agora é hora de agir”, destacou o executivo da Veracel.

Diferentes vocações

Com presença consolidada no estado há meio século, a Braskem trouxe a perspectiva da indústria química. Fábio Santos relembrou a trajetória da companhia, que ao longo de cinco décadas precisou se reinventar para acompanhar as transformações do mercado. Para o futuro, ele apontou a “química verde” como aposta estratégica, definindo-a como “a química do futuro”. De acordo com Santos, o objetivo da empresa é tornar seus processos cada vez mais limpos e sustentáveis, acompanhando a crescente demanda por soluções que reduzam impactos ambientais.

Jorge Khoury, por sua vez, reforçou a necessidade de conhecer de perto a realidade de cada região da Bahia. Para o superintendente do Sebrae, não existe uma única fórmula de desenvolvimento, mas sim diferentes vocações que precisam ser identificadas. “Por mais que a gente entenda que a proposta esteja pronta, sempre digo: vamos conversar. Cada região tem uma economia própria e precisamos mapear o que acontece em todo o estado para tomar decisões assertivas”, disse, destacando o papel das pequenas e médias empresas nesse processo.

Na visão de Pedro Lima Neto, a Bahia é um estado que não para de criar e inovar, e o número de projetos em busca de financiamento comprova essa vitalidade. Ele citou o agronegócio como um dos setores que mais têm avançado, saindo da produção primária para produtos de maior valor agregado. O superintendente lembrou, ainda, que o orçamento do FNE costuma se esgotar em outubro, o que faz o banco já começar a preparar a carteira de projetos para o ano seguinte. Para atender à demanda crescente, o BNB vem buscando novas parcerias, inclusive com fundos europeus. “Estamos muito empolgados com o que a Bahia apresenta”, afirmou.

Infraestrutura

Apesar do otimismo, os painelistas foram unânimes em apontar a infraestrutura como um dos principais gargalos que travam a expansão do estado. O fornecimento de energia elétrica, em especial, foi citado como fator que limita a atração de indústrias de grande porte. Questões ligadas à mudança climática e à qualificação da mão de obra também foram apontadas como barreiras que precisam ser superadas para que a Bahia alcance todo o seu potencial até 2030.

