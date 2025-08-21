VÍDEO

Que ações vão destravar o futuro da Bahia até 2030? Especialistas debatem no Agenda Bahia

Evento discutiu temas ligados a inovação, tecnologia e produtividade

Carol Neves

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 10:27

Agenda Bahia Crédito: Arisson Marinho/CORRIEO

Durante mais uma edição do Fórum Agenda Bahia, realizado na quarta (20) em Salvador, autoridades públicas, representantes do setor empresarial e especialistas em economia e inovação discutiram estratégias para destravar o desenvolvimento da Bahia nos próximos anos. O evento teve como foco principal os desafios e oportunidades rumo a 2030, com destaque para inovação, tecnologia e produtividade como pilares centrais.

Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), destacou o papel do Fórum como espaço de articulação entre diferentes setores e de inspiração para novas ideias. "O Agenda Bahia tem esse propósito da gente reunir o setor empresarial, trazer pessoas que possam ajudar todo processo de inovação, trazer depoimentos de sucesso que possam ajudar ainda mais a inspirar pessoas e organizações. Que a gente possa até 2030 engajar mais ainda nossa sociedade e setor empresarial como um todo de todos os setores da economia", afirmou.

Para Donaldson Gomes, editor do CORREIO, um dos principais desafios é equilibrar a visão de futuro com a solução de entraves ainda presentes na realidade atual do estado. "Acredito que o mais importante, o mais desafiador para conseguirmos atingir as metas para 2030 é entender que a gente precisa pensar no futuro e resolver os problemas do presente. A gente precisa pensar em transição energética, em inovação, novas tecnologias, mas a gente precisa resolver questões que já deveriam ter sido tratadas antes, como deficiência em infraestrutura, ausência de ambiente de negócio propício ao desenvolvimento", pontuou.

Já o empresário Antônio Carlos Magalhães Júnior resumiu o caminho com três eixos principais: "O foco é produtividade, inovação e tecnologia. Tecnologia e inovação vão levar à produtividade maior e é o que nós precisamos para alavancar um upgrade para a economia da Bahia. São esses fatores e é isso que precisamos."