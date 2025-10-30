Acesse sua conta
Bahia tem 631 vagas de estágio abertas: salário chega a R$1,8 mil

O estado é o que tem maior oportunidades no país pelo IEL; em todo o Brasil, são quase dois mil postos

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 09:02

O programa de estágio “Novos Talentos” possui estratégia afirmativa direcionada às mulheres e pessoas negras,
As oportunidades abrangem municípios como Alagoinhas, Feira de Santana e Vitória da Conquista Crédito: Shutterstock

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) anunciou 1.980 vagas de estágio abertas no Brasil. A maior parte delas está na Bahia, que conta com 631 oportunidades para estudantes. Todas têm remuneração - que começa em R$ 350 e pode chegar a R$2,2 mil com auxílio transporte.

Segundo o IEL, entre as quase duas mil vagas no país, há postos em artes plásticas, biologia, ciências da computação, comunicação social, design gráfico, direito, engenharia de produção, gastronomia, gestão de recursos humanos e mais, além de cursos técnicos e do ensino médio. Todas as oportunidades são remuneradas e as bolsas variam de R$ 350 a R$ 2,2 mil, além de auxílio transporte.

Na Bahia, especificamente, há estágios para arquitetura e urbanismo, artes plásticas, biologia, comunicação social, direito, economia, enfermagem, engenharias, farmácia, fisioterapia, gastronomia, gestão pública, nutrição, psicologia, radiologia, turismo, ensino médio, técnico e outros. Os valores das bolsas vão de R$ 400 a R$ 1,8 mil.

Como conseguir ser contratado no estágio?

Os municípios incluem Alagoinhas, Amélia Rodrigues, Barreiras, Caculé, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ibicaraí, Ilhéus, Irecê, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Maracás, Porto Seguro, Senhor do Bonfim, Simões Filho, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. Para mais informações, assim como para fazer a inscrição é preciso acessar o site do IEL-BA.

Através do Programa IEL de Estágios, mais de 1,5 milhão de estudantes encontram a oportunidade ideal. Apenas no primeiro semestre deste ano, foram mais de 55 mil estagiários no mercado de trabalho.

