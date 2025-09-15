LUTO

Bruxo genial, Hermeto Pascoal deixa música experimental orfã

Artista alagoano morreu no sábado (13), com um quadro avançado de fibrose pulmonar

Uma lenda da música brasileira, celebrado em muitas partes do mundo, o multi-instrumentista Hermeto Pascoal morreu neste sábado (13), aos 89 anos. A causa da morte não foi revelada, embora o músico alagoano estivesse internado com um quadro avançado de fibrose pulmonar. O velório será realizado nesta segunda-feira (15), na Areninha Cultural Hermeto Pascoal, em Bangu, bairro onde morava no Rio de Janeiro. A cerimônia será aberta ao público.

Considerado um gênio da música experimental, Hermeto ficou conhecido por transformar sons do cotidiano em arte — desde o barulho da água até o sopro do vento. Talvez por isso tenha recebido o título de “bruxo dos sons” - além de, claro, o visual com barba e cabelos compridos. Com suas habilidades extraordinárias, Hermeto Pascoal marcou seu nome na história com uma abordagem jazzística muito particular para a música brasileira.

É que sempre compunha e tocava a partir da improvisação e defendia, acima de tudo, a espontaneidade como ponto de ignição. O estilo absolutamente único dificultava qualquer classificação da música que Hermeto fazia a partir do que de gêneros pré-estabelecidos. Sua música era universal

Ele não tocava bem apenas instrumentos. Tocava qualquer coisa. Uma chaleira, uma garrafa, um sapato, um serrote, um porco, as plantas, a água ou a própria barba. Em sua filosofia, escutava música no barulho de insetos e até do trânsito das grandes cidades. O exotismo de seus experimentos com texturas sonoras inusitadas eram o coração de sua arte. “Só pode dar pancada em instrumento quem sabe o que é dó maior”, disse, em 2004, à revista Continente, de certa forma se defendendo da pecha de músico extravagante.

Acontece que Hermeto não sabia dizer o que é um dó maior quando começou a batucar no interior de Alagoas. Tinha a seu favor a audição extremamente apurada, Nascido albino na zona rural de Alagoas em 1936, tinha muita dificuldade para enxergar. Passou a infância sem iluminação elétrica à noite e com dor nos olhos sob o sol forte no agreste nordestino. Só conseguia jogar futebol no fim de tarde, quando a luz era menos intensa.

Por isso, brincava com os sons da natureza e dizia que os animais eram seu público. Mas também ouvia música no ofício de seu avô, ferreiro, e aprendeu a tocar o instrumento do pai, a sanfona. “Já nasci música, não fiz nada que não tivesse música”, disse à Folha no ano passado. “Montar num cavalo e sair andando é música. Uma cor, um desenho num papel, tudo isso vale como música”, completou.

Nas redes sociais, circula por aí um vídeo dele numa lagoa tocando flauta e a própria água. Trata-se de um exemplo claro de sua relação musical com a natureza, pinçado do filme Sinfonia do Alto Ribeira, de Ricardo Lua, de 1985.

Crazy albino

Hermeto deixou Lagoa da Canoa nos anos 1950 para tentar a vida como artista em Recife, ao lado do irmão mais velho, José Neto. Começou a trabalhar como músico de rádio, aos 14 anos, substituindo outro gênio albino da música brasileira, Sivuca —que na época tinha 20, e com quem era frequentemente confundido pela semelhança física.

Dali em diante, Hermeto não parou. Rodou o Nordeste tocando em orquestras, rádios e eventos até se mudar para o Rio de Janeiro, em 1958, e depois para São Paulo, nos anos 1960. Integrou o Quarteto Novo, tocando flauta ao lado de Theo de Barros, Heraldo do Monte e Airto Moreira, com quem gravou o único disco do grupo em 1967.

Foi aos Estados Unidos com Airto Moreira e sua mulher, Flora Purim. Na terra do Tio Sam conheceu Miles Davis, de quem Airto era percussionista, e ganhou da lenda do jazz do jazz o apelido de “crazy albino”.

Davis ficou tão impressionado que gravou com Hermeto para álbum Live - Evil, de 1971 - sendo que três das oito faixas foram compostas pelo alagoano, ainda que no LP original todas tenham sido creditadas apenas ao americano. As músicas são Little Church, Selim e Nem um Talvez. Hermeto, citado como músico, nunca reclamou.

De volta ao Brasil, estabeleceu residência em Bangu, no Rio, com a mulher Ilza, que conhecera anos antes em Recife. A casa do casal era conhecido ponto de encontro de músicos, abastecidos com a lendária feijoada de Ilza. Ele dizia que ela cozinhava como ele tocava, “espontaneamente, sem receitas”.

Até 2024, Hermeto gravou e tocou regularmente. Do jazz, emprestava a liberdade e o improviso, mas a base sempre foi a música genuinamente brasileira. No álbum A Música Livre de Hermeto Pascoal, de 1973, gravou suas versões de Asa Branca e Carinhoso. Em Lagoa da Canoa Município de Arapiraca, de 1984, relê o frevo de Pernambuco e Alagoas. Em E Sua Visão Original do Forró, reforça a conexão com o baião.