POLÍTICA AFIRMATIVA

Com falhas na aplicação, Lei de Cotas mudou pouco o perfil dos docentes no início da aplicação

Depois de dez anos de vigência, a Lei de Cotas Raciais foi prorrogada justamente porque foi constatado que não houve a inclusão social efetiva prevista pela política pública. No caso do magistério superior, essa realidade é dramática. Um dos pontos para isso é que, em muitos casos, os editais não deixam clara a reserva específica para cotistas, como explica a professora Vanessa da Palma, doutora em Educação e docente do curso de Direito na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.