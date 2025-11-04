AGENDA CULTURAL

Com produção feminina, Casa Rosa apresenta espetáculo Do Fundo ao Fôlego

A montagem faz parte do calendário projeto Quinta da Casa, nesta quinta-feira (6)

Thais Borges

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 14:40

Espetáculo Do Fundo ao Fôlego: Ecos de Mulheres Crédito: Silvio Benevides/Divulgação

Com uma equipe majoritariamente feminina, o espetáculo “Do Fundo ao Fôlego: Ecos de Mulheres” terá sessão única no Teatro Cambará, na Casa Rosa, nesta quinta-feira (6), às 20h. Dirigida e escrita por Clara Romariz, a montagem será apresentada no projeto Quinta da Casa.

O espetáculo se propõe a investigar as múltiplas vozes, dores, afetos e potências do universo feminino. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). No espaço, há acessibilidade arquitetônica e o evento terá tradução em Libras.

A produção nasce de uma pesquisa autoral de Clara, que desenvolve o texto ao longo do processo de ensaio. Segundo a organização, é um exercício de escuta e criação coletiva que transforma em matéria cênica as próprias vivências do elenco e das poesias de Mar Becker e Isabela Penov. A encenação inclui referências estéticas inspiradas em filmes de terror como Suspiria e Midsommar. O texto propõe uma pergunta central: “qual a profundidade do respirar de uma mulher submersa pelo patriarcado, pelas microviolências cotidianas, pela carga que carrega nos ombros?".

De acordo com a diretora Clara Romariz, a peça ganhou forma a partir de um processo de improvisação. “Desde o primeiro ensaio, apresentei o método e dei segurança para as atrizes. Definimos funções, etapas e prazos: teríamos um mês e meio de improvisações e, depois, eu comporia o texto a partir dos escritos delas, meus e de outras mulheres poetas. Trabalhar com esse grau de liberdade fez com que todas se sentissem donas da obra, porque, de fato, muito do que está no resultado final partiu delas”, conta.

Serviço

Quando: 6 de novembro de 2025 (quinta-feira), 20h

É proibida a entrada após o início do espetáculo

Onde: Teatro Cambará da Casa Rosa (Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho – Salvador, Bahia)

Quanto: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia). Ingressos disponíveis no Sympla

Acessibilidade: Arquitetura acessível e tradução em Libras