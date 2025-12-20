Acesse sua conta
Com programação de Natal, shopping terá concurso de cosplay e apresentação de coral

Atividades gratuitas acontecem entre sábado (20) e segunda-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 14:56

Parque Shopping Bahia terá programação gratuita de Natal
Parque Shopping Bahia terá programação gratuita de Natal Crédito: Foto: Thiago Canuto

Quem está em busca de atividades gratuitas que reforçam o clima festivo, neste fim de semana, pode conferir a programação especial de Natal do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. A agenda reúne apresentações artísticas, ações ligadas à cultura pop e performances musicais distribuídas pelos espaços do shopping.

Logo neste sábado (20), a partir das 18h, o público poderá acompanhar a apresentação da Cetgym no cenário de Natal, localizado no piso L1. Já no domingo (21), das 13h às 20h, a Praça de Alimentação, no piso L3, será palco da premiação dos melhores cosplays do ano promovida pela Cosnection, reunindo fãs da cultura pop e do universo cosplay. Por fim, nana segunda-feira (22), a partir das 17h, o Coral Eterna Juventude se apresenta na Praça de Alimentação, com um repertório natalino.

Calendário natalino

As atividades fazem parte do calendário natalino do shopping, que segue durante todo o mês com atrações fixas para o público. Entre os destaques estão o escorrega gigante de 13 metros, indicado para pessoas acima de 1,20m e até 90kg, mini roda-gigante, atividades temáticas, encontros com o Papai Noel negro e a presença do Cão Noel, interpretado pelos cães terapeutas Hugo e Mick.

Além das atrações de lazer, o shopping também promove uma ação social durante o período, com arrecadação de ração destinada a ONGs de proteção animal da região. O ponto de coleta está localizado no cenário de Natal.

Serviço

O quê: Programação de Natal – apresentações e atividades gratuitas

Quando: 20 a 22 de dezembro de 2025

Horários:

• Sábado (20/12): apresentação da CETGYM, às 18h

• Domingo (21/12): Oscar Day, a partir as 13h

• Segunda-feira (22/12): Coral Eterna Juventude, a partir das 17h

Onde: Parque Shopping Bahia – Lauro de Freitas

Atrações extras: Escorrega gigante (13m), mini roda-gigante, atividades temáticas, Papai Noel negro, Cão Noel (Hugo e Mick)

Ação social: Arrecadação de ração para ONGs de proteção animal – ponto de coleta no cenário de Natal

Valor: Gratuito

