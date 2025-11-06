CULTURA

Confira a programação da 44ª Feira da Fraternidade, que vai até domingo (9)

Haverá shows de nomes como Filhos de Jorge, Leo Estakazero e NegraCor, além de atrações infantis

Thais Borges

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 10:42

Feira da Fraternidade começa nesta quinta-feira (6) Crédito: Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO

A 44ª edição da Feira da Fraternidade começou nesta quinta-feira (6) e vai até domingo (9). Promovido pela Paróquia Nossa Senhora da Vitória, o evento tradicional reúne gastronomia, brechó, música e artesanato na Praça do Campo Grande. Haverá, ainda, programação específica para crianças na Vila Infantil.

A programação conta com nomes como Pra Casar, Coral di Maria, Filhos de Jorge, Leo Estakazero e Alexandre Peixe.

Os ingressos, já no segundo lote, estão sendo vendidos por R$ 15 na secretária da vitória e nas unidades da Delicatessen Deli&Ca da Graça, do Shopping Barra e do Salvador Shopping. Crianças até 10 anos não pagam ingresso.

A secretária da paróquia funciona das 8h às 12h, de segunda a domingo, além das 14h às 17h de segunda a sexta-feira e das 15h às 18h aos sábados.

Confira a programação do palco da 44ª Feira da Fraternidade

Quinta-feira (6), a partir das 18h

Pra Casar

Coral Di Maria

Filhos de Jorge

Sexta-feira (7), a partir das 18h

Leo Estakazero

Alexandre Peixe

Sábado (8), a partir das 12h

Coral do Vieira (infantil)

Tio Elétrico

Escalada

Viola de Doze

UTX

JP

Adão

Domingo (9), a partir das 12h

Sofia Pitta

Coral do Vieira

Samba do Lico

Negra Cor

T3 Tio Barnabé

Adelmário Coelho

Confira a programação da Vila Infantil

Parque Infantil - de quinta (6) a domingo (9)

Ingresso: R$ 20 (20 minutos)

Sábado (8), a partir das 15h

Contação de história com Fernanda Serrano (15h)

Show com o Palhaço Zurumelo (16h)

Contação de história com Sheyla Bastos e Cris Gomes

Domingo (9), a partir das 14h

Contação de histórias com:

- Emilia Nuñez (14h)

- Bruno Cassio (15h)

- Ray Gramacho e Kaká Freitas (15h30)

Oficina de origamis com Rosa Castro (16h)