Confira a programação da 44ª Feira da Fraternidade, que vai até domingo (9)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 10:42
A 44ª edição da Feira da Fraternidade começou nesta quinta-feira (6) e vai até domingo (9). Promovido pela Paróquia Nossa Senhora da Vitória, o evento tradicional reúne gastronomia, brechó, música e artesanato na Praça do Campo Grande. Haverá, ainda, programação específica para crianças na Vila Infantil.
A programação conta com nomes como Pra Casar, Coral di Maria, Filhos de Jorge, Leo Estakazero e Alexandre Peixe.
Os ingressos, já no segundo lote, estão sendo vendidos por R$ 15 na secretária da vitória e nas unidades da Delicatessen Deli&Ca da Graça, do Shopping Barra e do Salvador Shopping. Crianças até 10 anos não pagam ingresso.
A secretária da paróquia funciona das 8h às 12h, de segunda a domingo, além das 14h às 17h de segunda a sexta-feira e das 15h às 18h aos sábados.
Quinta-feira (6), a partir das 18h
Pra Casar
Coral Di Maria
Filhos de Jorge
Sexta-feira (7), a partir das 18h
Leo Estakazero
Alexandre Peixe
Sábado (8), a partir das 12h
Coral do Vieira (infantil)
Tio Elétrico
Escalada
Viola de Doze
UTX
JP
Adão
Domingo (9), a partir das 12h
Sofia Pitta
Coral do Vieira
Samba do Lico
Negra Cor
T3 Tio Barnabé
Adelmário Coelho
Parque Infantil - de quinta (6) a domingo (9)
Ingresso: R$ 20 (20 minutos)
Sábado (8), a partir das 15h
Contação de história com Fernanda Serrano (15h)
Show com o Palhaço Zurumelo (16h)
Contação de história com Sheyla Bastos e Cris Gomes
Domingo (9), a partir das 14h
Contação de histórias com:
- Emilia Nuñez (14h)
- Bruno Cassio (15h)
- Ray Gramacho e Kaká Freitas (15h30)
Oficina de origamis com Rosa Castro (16h)
Mágicas com Mágico Dragon (17h)