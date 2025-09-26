Acesse sua conta
Conheça 4 menus para comemorar a Primavera em restaurantes de Salvador

No primeiro fim de semana após a chegada da estação, conheça opções que vão desde a culinária francesa até a cozinha regional

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10:24

Cardápio Primavera de Jeanne Garcia Confeitaria
Cardápio Primavera de Jeanne Garcia Confeitaria Crédito: Divulgação

No primeiro fim de semana após a chegada da Primavera, uma boa pedida para amantes da gastronomia é aproveitar as delícias com o frescor da estação. De clássicos da culinária francesa até o melhor da cozinha regional, o CORREIO separou quatro indicações de restaurantes com cardápios sazonais ou com lançamentos que combinam bem com a Primavera.

Confira 4 menus para conhecer no primeiro fim de semana da primavera

  • Jeanne Garcia Confeitaria

A confeitaria na Pituba lançou um menu especial para a Primavera. A aposta da casa é nos sabores frescos e autorais que traduzem a estação em texturas leves, contrastes e delicadeza na apresentação. Uma das novidades é a choux cream de limão siciliano, com creme de baunilha, lemon curd, praliné de gergelim e suspiro. Outros destaques são a cheesecake de caramelo salt e amêndoas e o macaron de manjericão e frutas vermelhas, uma versão especial do carro-chefe de casa.

Menu Primavera de Jeanne Garcia Confeitaria

Menu Primavera de Jeanne Garcia Confeitaria por Divulgação
Menu Primavera de Jeanne Garcia Confeitaria por Divulgação
Menu Primavera de Jeanne Garcia Confeitaria por Divulgação
Menu Primavera de Jeanne Garcia Confeitaria por Divulgação
Menu Primavera de Jeanne Garcia Confeitaria por Divulgação
Menu Primavera de Jeanne Garcia Confeitaria por Divulgação
Menu Primavera de Jeanne Garcia Confeitaria por Divulgação
Menu Primavera de Jeanne Garcia Confeitaria por Divulgação
1 de 8
Menu Primavera de Jeanne Garcia Confeitaria por Divulgação

Na linha de toasts, há dois novos pedidos: o Toast Primavera (brioche de fermentação natural com creme de gorgonzola, pera caramelizada, tuile de pólen e mel de abelhas nativas sem ferrão) e o Toast Camarão (mesmo pão brioche, com creme de queijo, camarões refogados, picles de cebola roxa e molho pesto). Todos já estão disponíveis no cardápio.

  • Sattu Sushi

Também inspirado pelo frescor e pela leveza da estação, o Sattu Sushi, delivery de alta gastronomia japonesa, montou um cardápio em que as frutas ganharam o destaque, em combinações inusitadas.

Um dos pratos é o temaki califórnia (R$49), que inclui manga, pepino, kani e gergelim em um cone de alga crocante. Já o tartar de atum com avocado (R$80) mistura a cremosidade do avocado com a intensidade do atum, finalizado com temperos especiais e toque de azeite trufado.

Menu primavera do Sattu Sushi
Menu primavera do Sattu Sushi Crédito: GABRIEL SENRA

As sobremesas especiais são o hot roll de banana com nutella (R$41) e o hot roll de banana com doce de Leite (R$ 38), que prometem unir texturas crocantes com recheios delicados.

  • Sagratto Café Bar

No caso do Sagratto Café Bar, foi uma ampliação. O Café da Manhã Regional para três pessoas foi pensado para o Dia dos Pais, no mês passado. No entanto, com o sucesso do cardápio, o espaço na Colina Sagrada do Bonfim continuará oferecendo o menu com sabores da culinária nordestina.

Café da manhã regional no Sagratto Café Bar

Café da manhã regional no Sagratto Café Bar por Divulgação
Café da manhã regional no Sagratto Café Bar por Divulgação
Café da manhã regional no Sagratto Café Bar por Divulgação
Café da manhã regional no Sagratto Café Bar por Divulgação
1 de 4
Café da manhã regional no Sagratto Café Bar por Divulgação

Entre as opções estão pão francês na chapa com aioli e manteiga de limão, aipim cozido, cuscuz amanteigado, bolo do dia, queijo coalho grelhado, ovos fritos ou mexidos, porção de frutas da estação e café coado. Para a proteína, as três pessoas podem escolher entre ensopado de moela (R$ 165), carne guisada (R$ 170) ou charque acebolada (R$ 175). O café da manhã está disponível às sextas, sábados e domingos, das 8h às 11h.

  • Nova Belles

O menu executivo do Restaurante Nova Belles é outra opção para sabores com frescor. Por R$ 79 por pessoa o cardápio inclui entrada, prato principal e sobremesa. Na unidade da Pituba, fica disponível de terça a sábado, então pode ser uma opção para os finais de semana. Além disso, está na filial do Santo Antônio Além do Carmo, de segunda a sexta.

Menu executivo da Nova Belles

Menu executivo da Nova Belles por Divulgação
Menu executivo da Nova Belles por Divulgação
Menu executivo da Nova Belles por Divulgação
Menu executivo da Nova Belles por Divulgação
1 de 4
Menu executivo da Nova Belles por Divulgação

Entre as opções de entrada, estão o abacaxi ao molho de coquetel de camarão, o filé ao molho de gorgonzola com torrada artesanal e a mini salada influencer. Para o principal, o menu traz sugestões como penne ao molho de filé e shimeji; filé ao molho madeira com arroz à piamontese; risoto de camarão com champignon e batata Palha; salada caesar com camarão; e salmão ao molho de ervas com legumes. Além disso, são duas opções de sobremesa: sorvete ou dois docinhos.

