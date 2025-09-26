Conheça 4 menus para comemorar a Primavera em restaurantes de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10:24
No primeiro fim de semana após a chegada da Primavera, uma boa pedida para amantes da gastronomia é aproveitar as delícias com o frescor da estação. De clássicos da culinária francesa até o melhor da cozinha regional, o CORREIO separou quatro indicações de restaurantes com cardápios sazonais ou com lançamentos que combinam bem com a Primavera.
A confeitaria na Pituba lançou um menu especial para a Primavera. A aposta da casa é nos sabores frescos e autorais que traduzem a estação em texturas leves, contrastes e delicadeza na apresentação. Uma das novidades é a choux cream de limão siciliano, com creme de baunilha, lemon curd, praliné de gergelim e suspiro. Outros destaques são a cheesecake de caramelo salt e amêndoas e o macaron de manjericão e frutas vermelhas, uma versão especial do carro-chefe de casa.
Menu Primavera de Jeanne Garcia Confeitaria
Na linha de toasts, há dois novos pedidos: o Toast Primavera (brioche de fermentação natural com creme de gorgonzola, pera caramelizada, tuile de pólen e mel de abelhas nativas sem ferrão) e o Toast Camarão (mesmo pão brioche, com creme de queijo, camarões refogados, picles de cebola roxa e molho pesto). Todos já estão disponíveis no cardápio.
Também inspirado pelo frescor e pela leveza da estação, o Sattu Sushi, delivery de alta gastronomia japonesa, montou um cardápio em que as frutas ganharam o destaque, em combinações inusitadas.
Um dos pratos é o temaki califórnia (R$49), que inclui manga, pepino, kani e gergelim em um cone de alga crocante. Já o tartar de atum com avocado (R$80) mistura a cremosidade do avocado com a intensidade do atum, finalizado com temperos especiais e toque de azeite trufado.
As sobremesas especiais são o hot roll de banana com nutella (R$41) e o hot roll de banana com doce de Leite (R$ 38), que prometem unir texturas crocantes com recheios delicados.
No caso do Sagratto Café Bar, foi uma ampliação. O Café da Manhã Regional para três pessoas foi pensado para o Dia dos Pais, no mês passado. No entanto, com o sucesso do cardápio, o espaço na Colina Sagrada do Bonfim continuará oferecendo o menu com sabores da culinária nordestina.
Café da manhã regional no Sagratto Café Bar
Entre as opções estão pão francês na chapa com aioli e manteiga de limão, aipim cozido, cuscuz amanteigado, bolo do dia, queijo coalho grelhado, ovos fritos ou mexidos, porção de frutas da estação e café coado. Para a proteína, as três pessoas podem escolher entre ensopado de moela (R$ 165), carne guisada (R$ 170) ou charque acebolada (R$ 175). O café da manhã está disponível às sextas, sábados e domingos, das 8h às 11h.
O menu executivo do Restaurante Nova Belles é outra opção para sabores com frescor. Por R$ 79 por pessoa o cardápio inclui entrada, prato principal e sobremesa. Na unidade da Pituba, fica disponível de terça a sábado, então pode ser uma opção para os finais de semana. Além disso, está na filial do Santo Antônio Além do Carmo, de segunda a sexta.
Menu executivo da Nova Belles
Entre as opções de entrada, estão o abacaxi ao molho de coquetel de camarão, o filé ao molho de gorgonzola com torrada artesanal e a mini salada influencer. Para o principal, o menu traz sugestões como penne ao molho de filé e shimeji; filé ao molho madeira com arroz à piamontese; risoto de camarão com champignon e batata Palha; salada caesar com camarão; e salmão ao molho de ervas com legumes. Além disso, são duas opções de sobremesa: sorvete ou dois docinhos.