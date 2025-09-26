GASTRONOMIA

Conheça 4 menus para comemorar a Primavera em restaurantes de Salvador

No primeiro fim de semana após a chegada da estação, conheça opções que vão desde a culinária francesa até a cozinha regional

Thais Borges

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10:24

Cardápio Primavera de Jeanne Garcia Confeitaria Crédito: Divulgação

No primeiro fim de semana após a chegada da Primavera, uma boa pedida para amantes da gastronomia é aproveitar as delícias com o frescor da estação. De clássicos da culinária francesa até o melhor da cozinha regional, o CORREIO separou quatro indicações de restaurantes com cardápios sazonais ou com lançamentos que combinam bem com a Primavera.

Confira 4 menus para conhecer no primeiro fim de semana da primavera

Jeanne Garcia Confeitaria

A confeitaria na Pituba lançou um menu especial para a Primavera. A aposta da casa é nos sabores frescos e autorais que traduzem a estação em texturas leves, contrastes e delicadeza na apresentação. Uma das novidades é a choux cream de limão siciliano, com creme de baunilha, lemon curd, praliné de gergelim e suspiro. Outros destaques são a cheesecake de caramelo salt e amêndoas e o macaron de manjericão e frutas vermelhas, uma versão especial do carro-chefe de casa.

Na linha de toasts, há dois novos pedidos: o Toast Primavera (brioche de fermentação natural com creme de gorgonzola, pera caramelizada, tuile de pólen e mel de abelhas nativas sem ferrão) e o Toast Camarão (mesmo pão brioche, com creme de queijo, camarões refogados, picles de cebola roxa e molho pesto). Todos já estão disponíveis no cardápio.

Sattu Sushi

Também inspirado pelo frescor e pela leveza da estação, o Sattu Sushi, delivery de alta gastronomia japonesa, montou um cardápio em que as frutas ganharam o destaque, em combinações inusitadas.

Um dos pratos é o temaki califórnia (R$49), que inclui manga, pepino, kani e gergelim em um cone de alga crocante. Já o tartar de atum com avocado (R$80) mistura a cremosidade do avocado com a intensidade do atum, finalizado com temperos especiais e toque de azeite trufado.

Menu primavera do Sattu Sushi Crédito: GABRIEL SENRA

As sobremesas especiais são o hot roll de banana com nutella (R$41) e o hot roll de banana com doce de Leite (R$ 38), que prometem unir texturas crocantes com recheios delicados.

Sagratto Café Bar

No caso do Sagratto Café Bar, foi uma ampliação. O Café da Manhã Regional para três pessoas foi pensado para o Dia dos Pais, no mês passado. No entanto, com o sucesso do cardápio, o espaço na Colina Sagrada do Bonfim continuará oferecendo o menu com sabores da culinária nordestina.

Entre as opções estão pão francês na chapa com aioli e manteiga de limão, aipim cozido, cuscuz amanteigado, bolo do dia, queijo coalho grelhado, ovos fritos ou mexidos, porção de frutas da estação e café coado. Para a proteína, as três pessoas podem escolher entre ensopado de moela (R$ 165), carne guisada (R$ 170) ou charque acebolada (R$ 175). O café da manhã está disponível às sextas, sábados e domingos, das 8h às 11h.

Nova Belles

O menu executivo do Restaurante Nova Belles é outra opção para sabores com frescor. Por R$ 79 por pessoa o cardápio inclui entrada, prato principal e sobremesa. Na unidade da Pituba, fica disponível de terça a sábado, então pode ser uma opção para os finais de semana. Além disso, está na filial do Santo Antônio Além do Carmo, de segunda a sexta.

