Thais Borges
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 10:20
Golda, Thor, Chico, José, Elza e Maria. Esses são só alguns dos nomes dos 22 pets disponíveis para adoção responsável neste sábado (22). Trata-se da edição especial de Natal do Adote no Parque, que acontece das 14h às 18h, no Parque Shopping Bahia, e é realizada em parceria com a Rede de Mobilização pela Causa Animal (Remca).
Desde que foi criado, o Adote no Parque já ajudou a transformar a vida de mais de 120 animais, entre cães e gatos. A ideia é conectar famílias e fortalecer a cultura da adoção responsável. De acordo com o projeto, 700 cães aguardam um lar em Salvador. A maioria deles é sem raça definida (SRD), segundo um levantamento realizado com protetores independentes.
Conheça alguns dos pets que estarão em evento de adoção neste sábado (22)
Para a Remca, responsável pela seleção e acompanhamento dos animais disponíveis no Evento de Adoção, é uma oportunidade de aproximar o público da causa. “A adoção é um gesto de amor e responsabilidade que muda realidades todos os dias. Nossa atuação existe porque acreditamos na responsabilidade compartilhada: acolher, educar e transformar", diz Ludmila Prazeres, que coordena o trabalho da ONG.
A instituição ainda desenvolve projetos permanentes, como o Tampet, voltado para arrecadar recursos destinados à castração de cães e gatos, ação que também acontece no Parque Shopping Bahia.
Já a superintendente do PSBA, Lulie Najar, destacou que iniciativas como essa fazem parte de um compromisso contínuo. “Somos um shopping Pet Friendly e as nossas ações reforçam nosso amor, compromisso, cuidado e respeito com os animais e suas famílias. O Adote no Parque é mais que um evento, é um projeto do Parque Shopping Bahia para acolher e transformar vidas dos nossos amiguinhos de quatro patas. Tenho certeza que será um evento lindo, assim como todas as edições que tivemos”, acrescenta.
Além do espaço para adoção, o evento terá uma campanha de doação de ração, ampliando a rede de apoio aos animais assistidos pela entidade. Na programação de Natal do shopping, há atrações para toda a família: quem doar dois quilos de ração poderá brincar no escorrega gigante de 13 metros, e os visitantes também poderão encontrar o Cão Noel, interpretado por Hugo e Mick.
Para adotar um pet, é necessário atender aos seguintes critérios:
- Passar por entrevista de adoção;
- Ter mais de 18 anos;
- Apresentar documento de identificação e comprovante de residência;
- No caso de gatos, levar caixa de transporte.
Serviço
Adote no Parque – Edição Especial de Natal
Data: sábado, 22 de novembro
Horário: das 14h às 18h