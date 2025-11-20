ALERTA DE FOFURA

Conheça alguns dos pets que estarão em evento de adoção neste sábado (22)

Edição natalina de projeto será no Parque Shopping Bahia

Thais Borges

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 10:20

Evento de adoção será neste sábado (22), no Parque Shopping Bahia Crédito: Divulgação

Golda, Thor, Chico, José, Elza e Maria. Esses são só alguns dos nomes dos 22 pets disponíveis para adoção responsável neste sábado (22). Trata-se da edição especial de Natal do Adote no Parque, que acontece das 14h às 18h, no Parque Shopping Bahia, e é realizada em parceria com a Rede de Mobilização pela Causa Animal (Remca).

Desde que foi criado, o Adote no Parque já ajudou a transformar a vida de mais de 120 animais, entre cães e gatos. A ideia é conectar famílias e fortalecer a cultura da adoção responsável. De acordo com o projeto, 700 cães aguardam um lar em Salvador. A maioria deles é sem raça definida (SRD), segundo um levantamento realizado com protetores independentes.

Para a Remca, responsável pela seleção e acompanhamento dos animais disponíveis no Evento de Adoção, é uma oportunidade de aproximar o público da causa. “A adoção é um gesto de amor e responsabilidade que muda realidades todos os dias. Nossa atuação existe porque acreditamos na responsabilidade compartilhada: acolher, educar e transformar", diz Ludmila Prazeres, que coordena o trabalho da ONG.

A instituição ainda desenvolve projetos permanentes, como o Tampet, voltado para arrecadar recursos destinados à castração de cães e gatos, ação que também acontece no Parque Shopping Bahia.

Já a superintendente do PSBA, Lulie Najar, destacou que iniciativas como essa fazem parte de um compromisso contínuo. “Somos um shopping Pet Friendly e as nossas ações reforçam nosso amor, compromisso, cuidado e respeito com os animais e suas famílias. O Adote no Parque é mais que um evento, é um projeto do Parque Shopping Bahia para acolher e transformar vidas dos nossos amiguinhos de quatro patas. Tenho certeza que será um evento lindo, assim como todas as edições que tivemos”, acrescenta.

Além do espaço para adoção, o evento terá uma campanha de doação de ração, ampliando a rede de apoio aos animais assistidos pela entidade. Na programação de Natal do shopping, há atrações para toda a família: quem doar dois quilos de ração poderá brincar no escorrega gigante de 13 metros, e os visitantes também poderão encontrar o Cão Noel, interpretado por Hugo e Mick.

Para adotar um pet, é necessário atender aos seguintes critérios:

- Passar por entrevista de adoção;

- Ter mais de 18 anos;

- Apresentar documento de identificação e comprovante de residência;

- No caso de gatos, levar caixa de transporte.

Serviço

Adote no Parque – Edição Especial de Natal

Data: sábado, 22 de novembro