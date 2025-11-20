AGENDA

O que fazer no feriadão em Salvador? Veja lista com 10 opções de lazer para todos os gostos

Opções incluem shows, corridas, programação infantil e até degustação de vinhos

Thais Borges

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 11:40

Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa Crédito: Dodô Villar

Se você vai passar o feriadão em Salvador, a partir desta quinta-feira (20) até domingo (23), conheça algumas das opções de lazer disponíveis na cidade nesse período. Há desde programação infantil até shows, festival de vinhos e corrida.

Show de Léo Santana - quinta (20)

O cantor Léo Santana vai comemorar 20 anos de carreira com a gravação de um projeto audiovisual e um show gratuito a partir das 15h, na Praça Maria Felipa, no Comércio. O show faz parte do Novembro Salvador Capital Afro, promovido pela prefeitura de Salvador.

Festival de Ostras - até sexta-feira (21)

A segunda temporada do festival é comandada novamente pelo chef Ricardo Vallari, no Proa Gastrôbar, na Pituba, das 18h às 23h. Dessa vez, além da harmonização com cervejas artesanaiis da Proa Cervejaria, há a possibilidade de contar com a carta de vinhos.

Espetáculo De Onde Vem o Dinheiro? - sexta (21) e sábado (22)

O espetáculo musical infantil é uma iniciativa para ensinar conceitos de educação financeira e empreendedorismo aos pequenos. A montagem apresenta Tina e Antônio, melhores amigos de oito anos que moram longe. Eles descobrem que precisam de dinheiro para se reencontrar.

Será às 15h, no Cineteatro 2 de Julho, na Federação.

É gratuito, mas os ingressos podem ser retirados no Sympla.

Bahia Vinho Show 2025 - sexta (21) e sábado (22)

O evento considerado o maior do segmento de vinhos do Norte e Nordeste promete degustações, negócios e feira de vinhos. Será no Hotel Vila Galé, em Ondina, das 18h às 22h.

Os ingressos custam a partir de R$137 e dão direito a uma taça de cristal do evento. Disponível no Sympla.

Adriana Calcanhoto é Partimpim: O quarto no palco - sábado (22)

Depois de 15 anos, a cantora Adriana Calcanhoto retorna aos palcos com um show inédito do projeto que dialoga com crianças.

Previsto para começar às 17h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Os ingressos são a partir de R$ 90, no Sympla.

Festival A Feirinha - sábado (22) e domingo (23)

A edição das crianças do projeto A Feira terá música, oficinas e programação infantil na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba. Será das 10h às 19h.

É gratuito e basta chegar.

Canto da Sereiona - sábado (22)

O show de Rachel Reis promete abrir a temporada de verão da cantora, com apresentação de seus maiores sucessos e a participação de convidados.

Está previsto para começar às 18h, no Museu de Arte Moderna (MAM). Os ingressos, a partir de R$ 110, estão disponíveis no Sympla.

Adote no Parque - sábado (22)

A edição natalina do evento de adoção responsável de animais no Parque Shopping Bahia será realizada das 14h às 18h. Segundo o shopping, 22 pets estarão disponíveis para adoção, entre cães e gatos.

A entrada é gratuita.

Sarau du Brown - domingo (23)

Após dois anos de pausa, o projeto idealizado por Carlinhos Brown está de volta ao Candyall Guetho Square, no Candeal, a partir das 16h.

A nova temporada tem o tema Paixão de Rua. A entrada custa a partir de R$ 84 e ingressos podem ser adquiridos neste link.

Corrida De Favela a Favela - domingo (23)

O primeiro Circuito De Favela a Favela terá largada às 6h, na Praça Arthur Lago, Rua Thomaz Gonzaga, em Pernambués, e vai até a Praça Do Conjunto Arvoredo, em Tancredo Neves.