CORREIO divulga leitores escolhidos como jurados para eleger melhor panetone

O concurso cultural recebeu inscrições entre os dias 4 e 10 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 14:31

A mesa com os 58 panetones (dois de cada uma das 29 marcas) foi decorada pela Home Center Ferreira Costa
Correio Experimenta Panetones 2024 Crédito: Marina Silva/CORREIO

Uma comissão formada por representantes do Jornal CORREIO escolheu dois leitores assinantes para participarem como jurados da próxima edição do Correio Experimenta, que elegerá os melhores panetones de 2025. O concurso cultural recebeu inscrições entre os dias 4 e 10 de dezembro.

Os candidatos tinham que responder às seguintes perguntas: "Por que você seria a escolha perfeita para ser um dos jurados desta edição? E qual é o segredo para um panetone perfeito?". Para concorrer, era preciso ser assinante e estar adimplente.

Os vencedores foram os assinantes Angelo Marcio Figueiredo Pereira e Magali Paterson. Eles foram escolhidos entre 13 inscritos aptos a participar, tendo atendido aos critérios da seleção.

A frase de Angelo foi: “Sou um natalino fervoroso, vivo as magias do Natal e amo panetone, minha cunhada faz um muito bom, saudades que ela está em Portugal agora, ela sempre me pedia para provar as receitas Amoroso... Pra mim, tem que ser macio e com sabor marcante, tenho que comer e lembrar da infância, sentir a alegria do Natal e as delícias dessa época”.

Já Magali enviou a seguinte frase: “Sou a escolha perfeita porque tenho um paladar cheio de memórias. E também porque sei que o segredo para um panetone perfeito é imprimir nele o cheiro frutado da infância e a maciez do carinho de vó”.

A degustação vai acontecer nesta segunda-feira (15), na redação do jornal. Os dois assinantes vão se juntar a jornalistas e a chefs profissionais para a composição do grupo de jurados. Os produtos serão identificados somente por números e os jurados não vão saber de quais marcas serão os produtos degustados. O resultado da degustação será divulgado na edição do jornal dos dias 20 e 21 de dezembro.

