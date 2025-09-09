MODA

Estilista das famosas, Lucas Anderi fará desfile no Elevador Lacerda

Ele vai lançar nova coleção de vestidos de noiva, batizada de 'Meu Amô'

Thais Borges

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:57

Lucas Anderi Crédito: Divulgação

O Elevador Lacerda será o palco do desfile do estilista Lucas Anderi, considerado o queridinho das noivas. Especializado em alta costura, o estilista libanês-brasileiro vai apresentar a nova coleção da marca Lucas Anderi Bridal, batizada de ‘Meu Amô', no próximo dia 21.

Esse será o primeiro desfile a acontecer no Elevador Lacerda após a reforma concluída em fevereiro. O percurso será na Rua Chile. Segundo a organização, o evento é fechado para convidados e para os 40 funcionários da marca.

“Levar esse desfile para Salvador, num cenário tão importante e emblemático como o Elevador Lacerda, é uma forma de celebrar o amor em um cenário que é puro patrimônio. Estou ansioso por essa conexão entre moda, cultura e história brasileira”, diz Anderi.

Coleção Meu Amô será lançada em Salvador Crédito: Divulgação

As criações prometem exaltar a feminilidade em suas formas mais poéticas. Assim, a coleção tem, como destaques, as silhuetas alongadas, a volumetria marcada no quadril e o uso intenso de texturas, que prometem dar movimento e profundidade aos vestidos.