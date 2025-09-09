Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Estilista das famosas, Lucas Anderi fará desfile no Elevador Lacerda

Ele vai lançar nova coleção de vestidos de noiva, batizada de 'Meu Amô'

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:57

Lucas Anderi
Lucas Anderi Crédito: Divulgação

O Elevador Lacerda será o palco do desfile do estilista Lucas Anderi, considerado o queridinho das noivas. Especializado em alta costura, o estilista libanês-brasileiro vai apresentar a nova coleção da marca Lucas Anderi Bridal, batizada de ‘Meu Amô', no próximo dia 21.

Esse será o primeiro desfile a acontecer no Elevador Lacerda após a reforma concluída em fevereiro. O percurso será na Rua Chile. Segundo a organização, o evento é fechado para convidados e para os 40 funcionários da marca.

“Levar esse desfile para Salvador, num cenário tão importante e emblemático como o Elevador Lacerda, é uma forma de celebrar o amor em um cenário que é puro patrimônio. Estou ansioso por essa conexão entre moda, cultura e história brasileira”, diz Anderi.

Coleção Meu Amô será lançada em Salvador
Coleção Meu Amô será lançada em Salvador Crédito: Divulgação

As criações prometem exaltar a feminilidade em suas formas mais poéticas. Assim, a coleção tem, como destaques, as silhuetas alongadas, a volumetria marcada no quadril e o uso intenso de texturas, que prometem dar movimento e profundidade aos vestidos.

As peças estarão disponíveis para venda nos dias 22 e 23 de setembro, na 4ª edição do Conceito Wedding, que acontece no mesmo local. Os vestidos que não forem vendidos nesse período vão ficar disponíveis no ateliê do estilista, no bairro de Pinheiros, em São Paulo.

Mais recentes

Imagem - Do Guarda Pelé à Mulher de Roxo: nova arte urbana conta histórias da Salvador antiga

Do Guarda Pelé à Mulher de Roxo: nova arte urbana conta histórias da Salvador antiga
Imagem - Salários das mulheres da Bahia são em média R$ 600 mais baixos que os dos homens

Salários das mulheres da Bahia são em média R$ 600 mais baixos que os dos homens
Imagem - Lacrou em Salvadô

Lacrou em Salvadô

MAIS LIDAS

Imagem - Filho de Arlindo Cruz fora do casamento se revolta por exclusão na herança do pai
01

Filho de Arlindo Cruz fora do casamento se revolta por exclusão na herança do pai

Imagem - Bahia vende Lucho Rodríguez por € 22 milhões e bate recorde histórico no Nordeste
02

Bahia vende Lucho Rodríguez por € 22 milhões e bate recorde histórico no Nordeste

Imagem - Concurso do Core tem 800 vagas e salários de até R$ 8 mil
03

Concurso do Core tem 800 vagas e salários de até R$ 8 mil

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
04

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado