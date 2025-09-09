Estilista das famosas, Lucas Anderi fará desfile no Elevador Lacerda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09:57
O Elevador Lacerda será o palco do desfile do estilista Lucas Anderi, considerado o queridinho das noivas. Especializado em alta costura, o estilista libanês-brasileiro vai apresentar a nova coleção da marca Lucas Anderi Bridal, batizada de ‘Meu Amô', no próximo dia 21.
Esse será o primeiro desfile a acontecer no Elevador Lacerda após a reforma concluída em fevereiro. O percurso será na Rua Chile. Segundo a organização, o evento é fechado para convidados e para os 40 funcionários da marca.
“Levar esse desfile para Salvador, num cenário tão importante e emblemático como o Elevador Lacerda, é uma forma de celebrar o amor em um cenário que é puro patrimônio. Estou ansioso por essa conexão entre moda, cultura e história brasileira”, diz Anderi.
As criações prometem exaltar a feminilidade em suas formas mais poéticas. Assim, a coleção tem, como destaques, as silhuetas alongadas, a volumetria marcada no quadril e o uso intenso de texturas, que prometem dar movimento e profundidade aos vestidos.
As peças estarão disponíveis para venda nos dias 22 e 23 de setembro, na 4ª edição do Conceito Wedding, que acontece no mesmo local. Os vestidos que não forem vendidos nesse período vão ficar disponíveis no ateliê do estilista, no bairro de Pinheiros, em São Paulo.