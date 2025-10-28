Acesse sua conta
Evento gratuito de Halloween terá concurso de fantasias, show e oficinas

Programação vai das 13h às 20h, em Lauro de Freitas

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 08:26

Halloween do Parque Shopping Bahia
Halloween do Parque Shopping Bahia Crédito: Divulgação

Quem gosta do clima assustador das festas de Dia das Bruxas tem uma opção gratuita na Região Metropolitana de Salvador: o Halloween do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, neste sábado (1º). A data oficial pode ser na sexta-feira (31), mas o evento promete durar boa parte do sábado, das 13h às 20h, na Praça de Alimentação.

Segundo o estabelecimento, a proposta é divertir famílias e fãs da cultura geek com oficinas, apresentações e concurso de fantasias. A programação inclui oficina de balões, maquiagem artística, apresentações teatrais, show de mágico, desfile infantil e números de contorcionismo e monociclo.

Além disso, haverá a Parada do Terror, organizada pelo grupo CN Cosplay. No encerramento, que terá show de Angelina Meels, os organizadores vão revelar os vencedores do concurso de fantasias geek.

Já no domingo (2), feriado Dia de Finados, o shopping terá funcionamento especial e vai abrir das 11h às 21h.

Serviço

Evento: Halloween no Parque – programação gratuita

Data: sábado, 1º de novembro

Horário: das 13h às 20h

Local: Praça de Alimentação – Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas

Entrada: gratuita

