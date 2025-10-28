Evento gratuito de Halloween terá concurso de fantasias, show e oficinas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 08:26
Quem gosta do clima assustador das festas de Dia das Bruxas tem uma opção gratuita na Região Metropolitana de Salvador: o Halloween do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, neste sábado (1º). A data oficial pode ser na sexta-feira (31), mas o evento promete durar boa parte do sábado, das 13h às 20h, na Praça de Alimentação.
Segundo o estabelecimento, a proposta é divertir famílias e fãs da cultura geek com oficinas, apresentações e concurso de fantasias. A programação inclui oficina de balões, maquiagem artística, apresentações teatrais, show de mágico, desfile infantil e números de contorcionismo e monociclo.
Além disso, haverá a Parada do Terror, organizada pelo grupo CN Cosplay. No encerramento, que terá show de Angelina Meels, os organizadores vão revelar os vencedores do concurso de fantasias geek.
Já no domingo (2), feriado Dia de Finados, o shopping terá funcionamento especial e vai abrir das 11h às 21h.
Serviço
Evento: Halloween no Parque – programação gratuita
Data: sábado, 1º de novembro
Horário: das 13h às 20h
Local: Praça de Alimentação – Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas
Entrada: gratuita