Expo Carnaval oferece produtos de artesanato inspirados na folia

A exposição vai até o dia 13, no Shopping Center Lapa

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14:47

Expo Carnaval oferece produtos de artesanato inspirados na folia, no Shopping Center Lapa
Expo Carnaval oferece produtos de artesanato inspirados na folia, no Shopping Center Lapa Crédito: Divulgação

Quem ainda não decidiu os looks de Carnaval tem uma oportunidade de valorizar o artesanato de mulheres empreendedoras, incentivar o comércio local e ainda encontrar peças feitas à mão. Até o dia 13, o Shopping Center Lapa promove a Expo Carnaval, na Praça de Eventos do piso L1, em parceria com a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).

Ao todo, 16 empreendedoras selecionadas participam da vitrine da economia criativa, que conta com itens autorais e de produção artesanal. Entre os produtos disponíveis estão acessórios, fantasias, bijuterias, roupas em crochê e peças voltadas para o Carnaval infantil, incluindo propostas sustentáveis. Há, ainda, opções de tops, brincos, saias, acessórios de cabeça e headpieces, destinados a diferentes estilos e faixas etárias.

“A Expo Carnaval é uma iniciativa que valoriza o empreendedorismo feminino em um dos momentos mais simbólicos da nossa cidade. O Carnaval é tempo de alegria, expressão e identidade, e a Expo Mulher traduz esse espírito ao dar visibilidade ao trabalho das mulheres artesãs, fortalecendo a autonomia financeira e promovendo oportunidades por meio dessa política pública’’, diz a secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude de Salvador, Fernanda Lordêlo.

Confira a lista de expositoras:

Expositores:

Edicrochê

Evani Artes

Lilás Kids

Peteteka Laços

Rosangela Kosta

Shyu Conceito

Ateliê K’ Gracinha

Limê Cramê

Rosa Bijous

Ateliê Arte Fina

Baianiarte

Pequenos Kids Artes

Ateliê L&L Crochê

Prii Variedade e Crochê

Suzana Ferreira Artes Crochê

Cinthia Fios

Serviço

Expo Carnaval no Shopping Center Lapa - parceria com a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ)

Quando: De 02 a 13/02

Horários:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 20h

Sábado, das 9h às 19h30

Dia 12/02 - 9h às 18h

Dia 13/02 - 9h às 17h

Entrada gratuita

