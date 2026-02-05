Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14:47
Quem ainda não decidiu os looks de Carnaval tem uma oportunidade de valorizar o artesanato de mulheres empreendedoras, incentivar o comércio local e ainda encontrar peças feitas à mão. Até o dia 13, o Shopping Center Lapa promove a Expo Carnaval, na Praça de Eventos do piso L1, em parceria com a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).
Ao todo, 16 empreendedoras selecionadas participam da vitrine da economia criativa, que conta com itens autorais e de produção artesanal. Entre os produtos disponíveis estão acessórios, fantasias, bijuterias, roupas em crochê e peças voltadas para o Carnaval infantil, incluindo propostas sustentáveis. Há, ainda, opções de tops, brincos, saias, acessórios de cabeça e headpieces, destinados a diferentes estilos e faixas etárias.
Expo Carnaval oferece produtos de artesanato inspirados na folia, no Shopping Center Lapa
“A Expo Carnaval é uma iniciativa que valoriza o empreendedorismo feminino em um dos momentos mais simbólicos da nossa cidade. O Carnaval é tempo de alegria, expressão e identidade, e a Expo Mulher traduz esse espírito ao dar visibilidade ao trabalho das mulheres artesãs, fortalecendo a autonomia financeira e promovendo oportunidades por meio dessa política pública’’, diz a secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude de Salvador, Fernanda Lordêlo.
Confira a lista de expositoras:
Edicrochê
Evani Artes
Lilás Kids
Peteteka Laços
Rosangela Kosta
Shyu Conceito
Ateliê K’ Gracinha
Limê Cramê
Rosa Bijous
Ateliê Arte Fina
Baianiarte
Pequenos Kids Artes
Ateliê L&L Crochê
Prii Variedade e Crochê
Suzana Ferreira Artes Crochê
Cinthia Fios
Serviço
Expo Carnaval no Shopping Center Lapa - parceria com a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ)
Quando: De 02 a 13/02
Horários:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 20h
Sábado, das 9h às 19h30
Dia 12/02 - 9h às 18h
Dia 13/02 - 9h às 17h
Entrada gratuita