Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fraude bilionária no INSS envolve Bahia e reacende crise política no governo Lula

Operação da PF, suspeitas eleitorais e repasses irregulares prolongam o desgaste do Palácio do Planalto

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 05:00

BrasÃ­lia (DF), 03/11/2023, PrÃ©dio do Instituto Nacional do Seguro Social. EdfÃ­cio sede do INSS. Fachada do INSS. Setor de autarquia sul Foto: Rafa Neddermeyer/AgÃªncia Brasil
Esquema fraudulento desviou cerca de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu de forma célere para tentar conter a crise no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Demissões foram feitas e o pagamento aos beneficiários prejudicados pela fraude foi determinado. Ainda assim, o escândalo segue assombrando a gestão petista.

Nesta semana, o caso voltou ao centro do desgaste político com a prisão do ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto.

Stefanutto assumiu o comando da autarquia em julho de 2023, já no governo Lula, e foi demitido após a operação que apura descontos não autorizados em benefícios previdenciários. Segundo as investigações, o esquema fraudulento desviou cerca de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024.

A Polícia Federal apura a participação de 11 associações no esquema. A principal beneficiada, de acordo com a Controladoria-Geral da União (CGU), foi a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), que recebeu aproximadamente R$ 3,4 bilhões em descontos desde 2016. Mesmo após alertas formais da CGU, o INSS manteve os repasses, aponta relatório enviado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

A Contag já tem um histórico de controvérsias. Em reportagem da Folha de S.Paulo de 1998, o então presidente da entidade, Manoel dos Santos, defendia o aumento de invasões de terra para acelerar a reforma agrária. À época, declarou voto em Lula, então pré-candidato do PT, mas negou uso político da confederação.

Na Bahia, um braço da entidade também entrou no radar da CPMI. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Bahia (Fetag-BA) repassou ao menos R$ 2,7 milhões a ex-assessores de políticos do PCdoB.

Os valores correspondem ao total repassado a 21 beneficiários entre 2021 e 2022 e novamente entre 2024 e 2025. A Fetag-BA, que reúne cerca de 400 sindicatos no estado, funciona como uma ramificação da Contag, alimentada pelos descontos associativos: 75% ficam com os sindicatos e 20% com as federações.

Integrantes da CPMI suspeitam que as movimentações financeiras da Fetag-BA possam ter sido usadas como “financiamento indireto” de campanhas eleitorais, já que ocorreram em períodos próximos às eleições de 2022 e 2024 e beneficiaram pessoas com atuação política.

A prisão de Stefanutto foi pedida com base em indícios de que ele tentou interferir na coleta de provas e na substituição de servidores que colaboravam com as investigações. Emails e registros obtidos pela PF indicam que ele questionou o bloqueio das associações sob o argumento de que isso poderia “paralisar a folha de pagamentos”.

Diante do novo desgaste, o governo Lula passou a tentar vincular o escândalo também à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A estratégia do Planalto é dividir o ônus político e explorar acusações contra o ex-ministro da Previdência José Carlos Oliveira, que foi alvo de busca e apreensão na quinta-feira e agora usa tornozeleira eletrônica.

*Com informações das agências

Mais recentes

Imagem - Veto de Lula à MP 1304 pode quebrar setor de energia renovável no Brasil

Veto de Lula à MP 1304 pode quebrar setor de energia renovável no Brasil
Imagem - Conheça Camila, baiana que passou fome, foi presa por furtar comida, mas hoje brilha nas passarelas

Conheça Camila, baiana que passou fome, foi presa por furtar comida, mas hoje brilha nas passarelas
Imagem - Aeroporto de Salvador é o primeiro das Américas a receber certificação máxima de carbono zero

Aeroporto de Salvador é o primeiro das Américas a receber certificação máxima de carbono zero

MAIS LIDAS

Imagem - Polêmica no MEC: exclusão de doutores da gratificação divide servidores e especialistas
01

Polêmica no MEC: exclusão de doutores da gratificação divide servidores e especialistas

Imagem - Pais deixaram a casa após menino de 4 anos morrer com tiro acidental ao manusear arma
02

Pais deixaram a casa após menino de 4 anos morrer com tiro acidental ao manusear arma

Imagem - A resposta que ninguém esperava: médico diz quem é o vencedor entre óleo vegetal e banha de porco
03

A resposta que ninguém esperava: médico diz quem é o vencedor entre óleo vegetal e banha de porco

Imagem - Claudia Leitte posta vídeo ironizando polêmica no Sem Censura
04

Claudia Leitte posta vídeo ironizando polêmica no Sem Censura